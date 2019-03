Wired è in edicola : che Cosa c’è nel numero dei 10 anni : Come racconta il direttore nel suo editoriale, 10 anni fa andava in edicola il primo numero di Wired Italia. Quella che in origine era “solo” una rivista, in questi 10 anni si è evoluta in un mondo che comprende il sito, gli eventi (Wired Next Fest, Wired Health, Wired Trends, per esempio), servizi di consulenza alle aziende e altre novità più o meno top secret. Ma è proprio per omaggiare le nostre origini che abbiamo voluto ...

Cosa c’è stasera in TV : "La tenerezza", i soliti due programmi di politica del martedì, Alberto Angela e Checco Zalone (ma su canali diversi)

Deschamps-Juventus - Cosa c’è di vero? Idea e il piano di Agnelli : DESCHAMPS JUVENTUS- Didier Deschamps nuovo allenatore della Juventus? Il tecnico campione del Mondo con la Francia, starebbe stuzzicando le preferenze del presidente Agnelli, facendolo balzare in testa alla lista dei desideri bianconeri in vista del futuro. Per Deschamps sarebbe un clamoroso ritorno dopo l’anno in Serie B concretizzatosi poi con la promozione in Serie A. […] More

Cosa c’è dietro al rinvio delle prove del TFA sostegno : Il quarto ciclo del Tfa per gli insegnanti di sostegno parte con 30 giorni di ritardo rispetto al primo decreto emanato dal ministro dell’istruzione Marco Bussetti. Rispetto alle prime doglianze dei docenti che lamentavano il poco tempo a disposizione per prepararsi alle prove preselettive, il quotidiano Italia Oggi ha pubblicato un articolo nel quale viene spiegato il motivo del rinvio al 15 e al 16 aprile. dietro alla decisione di ...

C’è posta per te - Andrea e Veronica sono tornati insieme? Ecco Cosa è successo dopo la puntata : C’è posta per te, Andrea e Veronica oggi: cosa è successo dopo la puntata Le storie d’amore lasciano sempre il segno a C’è posta per te. Quella di Andrea e Veronica è stata la più chiacchierata della puntata di sabato 9 marzo 2019. La giovane ha chiuso la busta al marito dopo i ripetuti tradimenti. […] L'articolo C’è posta per te, Andrea e Veronica sono tornati insieme? Ecco cosa è successo dopo la puntata proviene ...

Cosa c’è dietro il blackout in Venezuela : accuse - misteri e trame. Un sistema al collasso : I problemi persistono da molti anni per mancanza di manutenzione, risorse e capacità tecniche. Il blocco della fornitura della energia elettrica sono la norma da un decennio, anche se non di questa entità.

Cosa c’è dietro il blackout in Venezuela : accuse - misteri e trame. Un sistema al collasso «80 bimbi morti in ospedale» : I problemi persistono da molti anni per mancanza di manutenzione, risorse e capacità tecniche. Il blocco della fornitura della energia elettrica sono la norma da un decennio, anche se non di questa entità.

Cosa c’è stasera in tv : "L'Isola dei famosi", un film sugli alieni che ci attaccano e "John Wick", un film d'azione come si deve

Iannone sfogo nella notte : c’entra Belen? “So Cosa voglio” : Andrea Iannone senza freni, lo sfogo nel cuore della notte: c’entra Belen Rodriguez? Il messaggio del pilota spiazza Andrea Iannone sembrerebbe essere ormai un capitolo chiuso per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, dopo essere stata legata sentimentalmente al pilota per diverso tempo, è adesso di nuovo molto vicina al suo ex marito Stefano De Martino. […] L'articolo Iannone sfogo nella notte: c’entra Belen? “So cosa ...

Cosa c’è stasera in TV : Nicola Zingaretti intervistato da Fabio Fazio, Mel Gibson in una specie di carcere messicano e la replica della MotoGP, tra le altre cose

Cosa c’è stasera in tv : Ci sono tanti film, la semifinale di Sanremo Young e la prima puntata di una nuova serie tv di Canale 5, "Il silenzio dell'acqua"

Cosa fare per la Festa della Donna? A Catania c’è Mammucari : Festa della donna: a Catania attesa per lo show teatrale di Teo Mammucari, stasera al Teatro Ambasciatori Dopo quasi quindici

Cosa c’è stasera in tv : Qualche film, tra cui uno con Philip Seymour Hoffman, gli ottavi di Europa League, e poi Chi vuol essere milionario?

Parla l’ultimo presunto flirt di Neymar - la verità di Danna Paola : “ecco Cosa c’è tra me e lui” : Neymar non ha ancora ritrovato l’amore, l’attrice messicana Danna Paola smentisce la relazione con il calciatore del PSG Dopo la rottura con Bruna Marquezine, la vita sentimentale di Neymar è sotto l’occhio vigile dei media. L’infortunio rimediato al metatarso ha permesso al brasiliano di dedicarsi alla sua famiglia e vivere con maggiore partecipazione il carnevale di Rio. In questo periodo tantissime donne sono ...