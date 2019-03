Classifica Tirreno-Adriatico 2019 | graduatoria e distacchi Adam Yates maglia azzurra

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019)è il nuovo leader della 54ma edizione della. Il 26enne britannico della Mitchelton-Scott grazie al quinto posto sul traguardo di Pomarance va ad indossare la. Per quanto riguarda gli altri big, terza posizione per Primoz Roglic a 7”, sesta per Tom Dumoulin a 22” e ottava per Julian Alaphilippe a 27”. Il migliore degli italiani è Alberto Bettiol, dodicesimo a 52”, mentre Vincenzo Nibali è 29° a 1”25”. Di seguito lagenerale dellaal termine della seconda tappa.GENERALEMitchelton-Scott 5:10:34 2 Bookwalter Brent Mitchelton-Scott ,, 3 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 0:07 4 De Plus Laurens Team Jumbo-Visma ,, 5 Kragh Andersen Søren Team Sunweb 0:22 6 Dumoulin Tom Team Sunweb ,, 7 Oomen Sam Team Sunweb ,, 8 Alaphilippe Julian Deceuninck – Quick Step 0:27 9 ...

sportface2016 : #Ciclismo, #Alaphilippe vince la seconda tappa della #TirrenoAdriatico 2019 - tuttobiciweb_it : TIRRENO. LA CLASSIFICA DEI BIG -