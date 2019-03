Brunello Cucinelli chiude 2018 in forte crescita e punta su mantenimento crescita

Brunello Cucinelli - Fmr mantiene quasi il 10% : La Consob comunica che Fmr, dal 28 febbraio 2019, ha mantenuto la propria partecipazione nel Re del cachemire al 9,973%, detenuta a titolo di gestione non discrezionale del risparmio. La nuova ...

Attese positive per Brunello Cucinelli : Chiusura del 4 marzo Seduta positiva per il re del cachemire , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , che avanza bene e porta a casa un +0,29%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 35,...

Piazza Affari : Brunello Cucinelli in forte discesa : Pressione sul re del cachemire , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,84%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto ...

Fmr aumenta la partecipazione in Brunello Cucinelli : Fmr , lo scorso 12 febbraio 2019, ha incrementato la propria partecipazione nel Re del cachemire al 10%, detenuta a titolo di indiretta gestione non discrezionale del risparmio. Precedentemente, dal ...

Brunello Cucinelli dal palco dello Stefanino incita i pratesi : 'Siate custodi delle vostre fabbriche' Nel premiare tre aziende del distretto ... : Fino a oggi abbiamo guidato l'umanità solo con la scienza e i budget. Ai nostri figli abbiamo detto: 'o studi o vai a lavorare' imputando così al lavoro la colpa di non aver studiato. Si respira ...

Brunello Cucinelli - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Brillante rialzo per il re del cachemire , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,28%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...