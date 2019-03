Brexit | cosa pensano analisti e gestori

Brexit : cosa può succedere adesso dopo la bocciatura del No Deal? : Il Parlamento britannico ha bocciato l’accordo proposto da Theresa May con l’Unione Europea, ma ha contemporaneamente anche escluso un’uscita senza accordo. Ha votato a sorpresa, con 312 voti a favore e 308 contrari un emendamento che chiede al governo di escludere in ogni circostanza e in qualsiasi momento l’ipotesi del No Deal. Senza accordo e senza non accordo quali vie restano? Poche e nessuna che piaccia davvero a Theresa May. La premier ...

La proroga della Brexit. Ma per cosa? : Bruxelles. La Camera dei Comuni britannica ha bocciato la “no deal Brexit” e domani voterà per formalizzare la richiesta di una proroga dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea per spostare di qualche mese la data del 29 marzo. La premier, Theresa May ha detto che la proroga potrebbe essere l

Caos Brexit : arriva il momento della verità - ecco cosa può accadere da stasera : Alle 19 (le 20 in Italia) si consuma a Westminster l’ennesimo momento della verità. Dopo il voto con il quale ha respinto per la seconda volta l’accordo per la Brexit, la Camera dei Comuni è chiamata è decidere se procedere o meno con l’opzione ‘no deal‘, vale a dire l’uscita senza accordo dalla Ue. Il voto si applica però alla sola scadenza del 29 marzo, la data ufficiale fissata per legge. Il testo della ...

Brexit - bocciato di nuovo l’accordo : cosa succede ora : La nuova bocciatura dell'accordo sulla Brexit portato in Parlamento dalla premier britannica Theresa May, mette il Paese e tutta l'Ue di fronte a una serie di scenari. Con due voti che attendono nell'immediato i parlamentari di Londra. Ecco quali sono tutte le possibilità, a partire da un eventuale rinvio e dall'ipotesi di un secondo referendum.Continua a leggere

Brexit - bocciato l'accordo May-Juncker<br>Cosa succederà ora? : ...

Brexit - respinta la nuova proposta May Ora due soluzioni : «no deal» o rinvio Il 29 marzo si avvicina : cosa può accadere : Alla camera dei Comuni hanno votato contro l'ipotesi del governo anche numerosi parlamentari della maggioranza. cosa accade ora? Westminster tornerà a votare per stabilire se quale un «no deal» (improbabile) o rinviare il divorzio dalla Ue

Cosa succede ora con Brexit : Spiegato semplice ai moltissimi che da tempo non ci stanno capendo più niente: stasera c'è un voto importante al Parlamento britannico

Brexit - cosa succede nella settimana decisiva per il voto : (foto: Chris J Ratcliffe/Getty Images) È ora di scegliere. Questa settimana Westminster dovrà decidere se approvare l’accordo sulla Brexit negoziato con l’Unione europea, optare per il no deal o chiedere di posticipare l’uscita prevista per il 29 marzo. Si voterà più di una volta: i parlamentari si riuniranno per tre giorni consecutivi (12, 13 e 14 marzo) e, a ogni tornata, saranno chiamati a esprimere il loro parere su uno di ...

'Bocciate l'accordo e nessuno sa cosa succederà'. La May avverte la Camera. Rispunta l'ipotesi di rinvio della Brexit : Mentre l'approvazione dell'intesa darebbe, secondo la May, una spinta all'economia britannica. Non è infatti un mistero che la Brexit sia sempre più considerata un rischio, un motivo di vulnerabilità ...

Deal Brexit : cosa significa e conseguenze : Infine si continueranno ad applicare al Regno Unito le disposizioni in materia di politica estera, e di sicurezza comune dell'UE. Confine tra Irlanda e Irlanda del Nord In merito al confine tra ...

Brexit - May : senza deal "nessuno sa cosa potrà succedere" - : Il 12 marzo la Camera dei Comuni vota sull'accordo. In caso di bocciatura, dice la premier, "potremmo non uscire dall'Ue per molti mesi, potremmo uscire senza le protezioni che il deal prevede e ...

Brexit - cosa succederà agli italiani residenti in UK? : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è dietro l'angolo e il governo britannico sta facendo una corsa contro il tempo per cercare di capire come affrontare la questione dopo il rifiuto del Parlamento di accettare l'accordo che l'esecutivo di Theresa May aveva raggiunto con l'UE. Ad oggi non è facile prevedere cosa succederà, ma l'eventualità che avverrà una Brexit senza alcun accordo è sempre più probabile.I governi dei Paesi UE si ...

Brexit - cos'è e cosa cambia adesso : Alla fine, dalla scogliera di Reculver che si affaccia in modo solenne sul Mare del Nord, è arrivata come una sferzata di vento invernale la conferma che il fiume trasporta il dramma e l’enigma della nazione. Perché il Tamigi è ancora oggi il fiume della nazione e qui, sulla sponda settentrionale del Kent, nel punto estremo dell’immenso estuario, è dove tutto converge e precipita, tutto si tiene e si complica: da questo sbalzo – a ridosso delle ...