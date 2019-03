Anche il secondo lancio spaziale di una Soyuz con equipaggio | dopo il malfunzionamento di

Secondo Tajani - di Forza Italia - Mussolini fece Anche cose buone : 'Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s'è fatto …

Sci - slalom di Kranjska Gora : Moelgg show nella prima mAnche - è secondo : Sci, slalom di Kranjska Gora: la prima manche ha visto Moelgg sciare alla grande chiudendo al secondo posto dietro Kristoffersen Super Moelgg nella prima manche dello slalom di Kranjska Gora. L’azzurro al momento è al secondo posto essendosi piazzato soltanto alle spalle di Henrik Kristoffersen: il veterano della Nazionale ha sfornato la migliore prestazione della stagione chiudendo a 57 centesimi dal norvegese e al traguardo ha ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 : Manfred Moelgg ringiovanisce ed è secondo dopo la prima mAnche! : dopo aver vinto ieri in gigante, Henrik Kristoffersen ha tutta l’intenzione di ripetersi anche in Slalom. A Kranjska Gora il norvegese comanda al termine della prima manche, chiusa con il tempo di 51.07. Kristoffersen ha sfruttato al meglio il pettorale numero due, che gli ha permesso di trovare una Podkoren ancora accettabile e senza i tanti segni che si sono venuti a creare dopo i primi passaggi degli atleti. Proprio per questo motivo è ...

Shannen Doherty distrutta dalla morte di Luke Perry : ‘Mi mAncherà ogni secondo’ : “Non dimenticherò mai – e mi mancherà terribilmente – Luke che mi guarda con quel sorriso dei suoi mentre mi chiama per nome” così Shannen Doherty ha concluso il ricordo di Luke Perry che ha voluto condividere con la rivista People. L’attrice ha parlato dell’amico appena scomparso, con cui ha condiviso per anni il set di Beverly Hills (entrambi però non avrebbero partecipato al reboot del 2019) con enormi ...

Impazienti di mettere le mani su Pokémon Spada e Scudo? Secondo un giornale messicano è in arrivo Anche la versione Pistola : Di recente è apparsa (sulle pagine del giornale messicano La voz de Michoacán) una notizia riguardante i nuovi giochi Pokémon annunciati da Nintendo nell'ultimo Direct, parliamo ovviamente delle versioni Spada, Scudo e Pistola. Come dite? Non esiste nessuna terza versione? Avete ragione, in effetti la testata giornalistica è rimasta vittima di una fan art.Come riporta Nintendolife, dopo l'annuncio di Pokémon Spada e Scudo, i fan hanno deciso di ...

Sci alpino - Sochi non ha pace : cancellato Anche il secondo supergigante femminile : Le qualificate italiane nella velocità per le finali di Cdm a Soldeu Si conclude con un altro annullamento il fine settimana di Coppa del mondo femminile a Sochi, Rus,. Dopo la cancellazione della ...

Sci alpino – Coppa Europa : cancellato Anche il secondo slalom a Oberjoch : Ancora maltempo a Oberjoch, cancellato anche il secondo slalom consecutivo di Coppa Europa Le previsioni meteo non promettevano nulla di buono e infatti a Oberjoch è stata cancellata un’altra gara di Coppa Europa. Venerdì il primo dei due slalom in programma è stato interrotto dopo che 68 atleti avevano completato la prima manche, oggi nessuno è sceso in pista nella località tedesca, dove di fatto si è gareggiato solo giovedì ...

Fast and Furious col morto nel Napoletano - arrestato Anche il secondo pilota : I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno tratto in arresto Nunzio Sannino, un 21enne di Quarto Flegreo destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli per ...

Anche secondo Moody's il 2019 non sarà un anno bellissimo per l'Italia : In Italia Moody’s prevede una crescita dello 0,4 per cento nel 2019. “L’incertezza politica in Italia resterà elevata e la crescita potrebbe essere sotto le nostre stime”, ha scritto l’agenzia di rating nel suo rapporto: “Uno dei motivi della flessione è il calo della domanda interna”. Il vicepremie

Le più belle spiagge del mondo da vedere nel 2019 secondo TripAdvisor. Si - c'è Anche l'Italia : Un'ampia spiaggia su una piccola isola al largo della costa del Brasile è stata nominata come la migliore del mondo da TripAdvisor. Baia do Sancho, sull'isola di Fernando de Noronha, ha vinto il premio Travellers Choice Beach 2019 battendo la concorrenza di Kelingking Beach a Bali e Playa Norte del Messico.Per il secondo anno consecutivo la spiaggia più rinomata del Regno Unito è la spiaggia di Bournemouth, mentre la numero ...

Recuperato Anche il secondo cadavere dei 3 giovani travolti da un'onda : Palermo, 25 feb., askanews, - E' stato trovato e Recuperato dalla Guardia costiera il corpo di Margherita Quattrocchi, la 21enne dispersa ieri pomeriggio nel mare di Acireale dopo essere stata ...