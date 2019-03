Aiutateci a trovare questo pirata della strada! ha travolto e quasi ucciso una bambina

(Di giovedì 14 marzo 2019) La polizia inglese è sulle tracce di unstrada che hauna studentessa di 10 anni e l'ha lasciata morta sul cigliostrada prima di fuggire dalla scena. Le immagini delle telecamere di sicurezza di un negozio hanno ripreso il momento in cui Isabella Jones Cave attraversa la strada per unirsi alla amica dopo essere stata lasciata da suo nonno a Mow Cop, al confine tra Cheshire e Staffordshire, a Stoke-on-Trent. In quel momento una Peugeot blu argentata la aggancia con lo specchietto retrovisore, facendola cadere, ma non si ferma a controllare se sta bene. Fortunatamente lanon ha ferite mortali, a parte lividi e tagli a causa dell'incidente.Sua madre Sarah Jones ha detto: "Isabella ha un buon sensostrada, ma si è eccitata all'idea di vedere la sua amica e non si è fermata per quella frazione di secondo. Ha tagli e lividi ma è fortunata ad essere qui. È uno shock enorme e c'è un po' di rabbia in me: perché non si sono fermati?” si chiede la donna. "Devono aver avuto una ragione. Chiaramente Isabella non stava bene. Tutto ciò che sarebbe stato necessario era voltarsi e chiedere se stava bene” dice la donna.La polizia ora indagando sta sull'incidente: “Chiunque possa riconoscere il veicolo è invitato a mettersi in contatto con noi” Un portavocepolizia dello Staffordshire ha dichiarato: "Abbiamo ricevuto un rapporto su un incidente stradale che coinvolge unadi 10 anni e una Peugeot argento / blu in Mow Cop Road vicino ai negozi. Chiunque abbia qualche informazione o riconosca l'auto nelle immaginiCCTV, è invitato a chiamarci."Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...