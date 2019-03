Web tax | nessun accordo | l' Ecofin rimanda all' Ocse | e almeno al 2020

L'Ue amplia la lista dei paradisi fiscali - ma salta la Web tax : Il ministro dell'Economia aveva assicurato che la riserva italiana era legata soltanto 'a una questione di tempo': gli Emirati - ha spiegato arrivando all'Ecofin - 'hanno già presentato una nuova ...

L’Ue amplia la lista dei paradisi fiscali - ma salta la Web tax : Il ministro Giovanni Tria ha cercato fino all’ultimo di fare scudo agli Emirati Arabi Uniti, ma alla fine ha dovuto accontentarsi di un compromesso al ribasso. Al termine di una lunga mattinata di trattative l’Ecofin ha approvato la nuova versione della “blacklist” dei paradisi fiscali, l’elenco dei Paesi considerati tali secondo l’Unione europea. ...

Parigi accelera sulla digital tax : imposta del 3% ai colossi del Web : BRUXELLES, dal nostro corrispondente, - In un contesto di stallo nelle trattative europee in vista di una tassa digitale, il governo francese ha deciso di andare oltre, presentando ieri un progetto di ...

Macron vuole guidare l'Ue contro i colossi di Internet - presenta Web-tax : Mentre le discussioni sull'applicazione di una web tax europea si sono arenate nelle secche di Bruxelles, il presidente Emmanuel Macron lancia la sua offensiva contro i colossi di Internet, inviando un chiaro segnale a tutti i paesi membri in vista delle prossime elezioni europee.Questa mattina il ministro dell'Economia francese, Bruno le Maire, ha presentato al Consiglio dei ministri il progetto di una "tassa Gafa" (acronimo di Google, Amazon, ...

Web tax - in Francia colpirà 30 colossi di internet : Parte la discussione per approvare un'imposta sui ricavi del digitale. Obiettivo: 500 milioni di incasso. Ecco le aziende che dovranno pagarla

In Francia la Web tax colpirà 30 colossi di internet : Web tax (Getty Images) Mentre nella Commissione europea la discussione su una web tax comunitaria sembra arenata, i singoli Paesi si muovono autonomamente. In Francia il progetto di legge della tassa sui ricavi di giganti del web come Google, Amazon, Facebook e Apple (i cosiddetti Gafa) e non solo, verrà presentata in aula mercoledì prossimo per la discussione, fa sapere il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire in un’intervista a Le ...

Web tax mondiale : Usa - Cina e India dicono sì all'Ocse : I paesi hanno accettato di esplorare potenziali soluzioni per aggiornare i principi fiscali fondamentali per un'economia del XXI secolo, quando le imprese possono essere fortemente coinvolte nella ...

Accordo Ocse sulla "Web tax" mondiale Stretta sui giganti digitali in 127 Paesi : ... i tedeschi hanno accettato un compromesso, che riduce il campo d'azione della direttiva solo alla pubblicità online dei colossi digitali,: secondo il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire, ...

'Tagliola' sul dl Semplificazioni - dalle trivelle alla Web tax : cosa resta e cosa salta : Il presidente del Senato Casellati ha elencato le norme eliminate perché non coerenti con il provvedimento: su 87 proposte...

Web tax - raffica di esenzioni : tlc - pagamenti - software - Consip : Si tratta di una prima ricalibratura della web tax introdotta dalla legge di Bilancio e che al momento, in attesa dei dettagli operativi che dovranno essere fissati dall'Economia entro il prossimo 30 ...

Web tax - ncc e Trivelle : cosa c'è nel dl semplificazioni : Ecco le varie misure contenute nel decreto legge: alcune sono già note da tempo, altre sono delle vere e proprie novità

Silvestri - Luiss - : "Sì alla Web tax - ma non colpisca le aziende italiane" : MILANO - Si sa, le tasse pesano a tutti. E quella dell'ottimizzazione fiscale è un problema che tutte le aziende cercano di affrontare al meglio, cercando di strutturarsi al meglio per pagarne di meno.

Manovra : dalla Web tax al credito sui prodotti riciclati - le novità 2019 per le imprese : Per esempio la web tax prevede due decreti da varare entro fine aprile: un decreto Economia e un provvedimento delle Entrate. Ecco, in sintesi, le novità introdotte dalla Manovra. Ace: abrogato il ...

Manovra 2019 : flat e Web tax tra le novità sulla Legge di Bilancio : Con la prima Manovra del governo giallo-verde, introdotta a partire dall'anno nuovo, c'è stata una notevole riduzione delle tasse per le partite Iva, ma anche la nascita di una nuova sanatoria (per le irregolarità formali nella dichiarazione dei redditi sanabili tramite il versamento di 200 euro per ogni periodo d’imposta) in arrivo. Conseguenza è l'inasprimento del prelievo su alcune categorie e l'abolizione di alcuni incentivi. Argomenti ...