Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica diparlano chiaro. E.L., 35 anni, sassarese, era completamente, domenica sera, quando si è messo alla guida della sua auto e si è schiantato contro un’altra vettura. In via Caniga, a. Per questo motivo è stato infatti indagato per “omicidio stradale”, si legge nelle carte. Nel terribile incidente infatti ha perso la vita Manuel Manca: un giovane operaio sassarese di 27 anni, che quella maledetta sera viaggiava nel sedile accanto al. Per lui non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate nello. Tutti gli accertamenti – disposti dal sostituto procuratore della Repubblica di, Paolo Pira – hanno stabilito che il tasso alcolemico di E.L., che era alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente, era altissimo: sfiorava i 2 grammi. Praticamente ...

Ventogal : Sardegna, schianto mortale a Sassari: l’autista era ubriaco - SardiniaPost : Schianto frontale nella notte a Sassari: un giovane perde la vita, feriti tre bimbi #Sardegna -