Ruba in appartamento e poi si fa uno spuntino | ladro seriale incastrato da Dna

Trapani - Ruba due televisiori in un appartamento. Arrestato 32enne autore di diversi furti : ruba con l'aiuto di un complice due televisori lcd in un'abitazione di via Fiumefreddo. Grazie alle telecamere di videosorveglianza i carabinieri sono risaliti all' autore , Alessio Minaudo, trapanese ...

Appartamento a soqquadro - furto in pieno giorno in via Ombrone : Rubati oro e soldi : Quando Laura, è rientrata a casa non ha realizzato subito cosa fosse successo, ma poi ogni dubbio è svanito. I ladri avevano fatto visita e infatti la porta non aveva le mandate e tutto l'Appartamento,...