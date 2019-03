Rifiuti | problemi sistema smaltimento | dirigenti Srr trapanesi incontrano Cocina

I veri problemi di Ama nascosti sotto i Rifiuti di Roma : Quando un’azienda è prossima a fallire non è mai per cause soltanto economico-finanziarie, di gestione operativa o di debolezza del management. E' sempre per un insieme delle tre. A questa regola non si sottrae l’Ama, Azienda Municipale per l’Ambiente di Roma. Lo dimostrano numeri concreti, come uno