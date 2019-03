Prima tappa alla Mitchelton-Scott

Tirreno-Adriatico 2019 : le pagelle della Prima tappa. Mitchelton-SCOTT e Jumbo-Visma di un altro pianeta - male la Bahrain-Merida di Nibali : Una lotta a due, decisa sul filo dei secondi proprio sul finale: la Mitchelton-SCOTT si impone nella frazione d’apertura della Tirreno-Adriatico 2019, una cronometro a squadre di 21,1 chilometri in quel di Lago di Camaiore. Battuto il Team Jumbo-Visma. Andiamo a rivivere la tappa odierna con le pagelle dei protagonisti. Mitchelton-SCOTT, voto 10: difficile fare di meglio. Dopo la sconfitta con beffa dell’anno scorso arrivata dalla ...

KTM : al via il Trofeo Enduro KTM 2019 - Prima tappa Sanremo [GALLERY] : KTM: si accendono i motori per il Trofeo Enduro monomarca 2019 Parte questa domenica da Sanremo la quattordicesima edizione del Trofeo Enduro KTM, il Trofeo monomarca dedicato ai clienti KTM che vogliono vivere il mondo dell’Enduro in un ambiente ideale per trascorrere un weekend nel puro spirito Ready To Race che contraddistingue il marchio. Un clima fatto di passione e agonismo, che accomuna le pretese di chi cerca prestazioni e vittorie ...

Tirreno-Adriatico - clamoroso incidente nel corso della Prima tappa : Majka e Gatto investono un pedone [VIDEO] : I due ciclisti della Bora hanno investito un pedone che attraversava la carreggiata durante il passaggio del gruppo, l’uomo è stato trasportato in ospedale Un incidente clamoroso, che macchia la prima tappa della 54ª edizione della Tirreno-Adriatico, una cronosquadre di 21.5 km a Lido di Camaiore. Partiti da poco come terzo team della start list, i corridori della Bora-Hansgrohe si sono ritrovati un incauto pedone sulla strada, ...

Tirreno-Adriatico 2019 oggi (13 marzo) - Prima tappa : Lido di Camaiore-Lido di Camaiore. Percorso e favoriti della cronometro a squadre : Scatta oggi, mercoledì 13 marzo, con una cronometro a squadre in quel di Lido di Camaiore, l’edizione numero 54 della Tirreno-Adriatico. Subito spunti interessanti dalla Corsa dei Due Mari che vivrà già nella giornata odierna uno dei momenti di svolta e fondamentale per la classifica finale. Percorso prima tappa Visto e rivisto nelle ultime stagioni: sono 21,5 chilometri con partenza ed arrivo nella città toscana. Le difficoltà ...

Tirreno-Adriatico 2019 - oggi la Prima tappa : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. La startlist della cronometro a squadra di Camaiore : Si aprirà oggi la Tirreno-Adriatico 2019, corsa a tappe che costituisce da diverse stagioni uno dei primi grandi appuntamenti sulle strade italiane e che nelle ultime stagioni ha visto crescere in maniera significativa la propria importanza anche a livello internazionale. La prima frazione consiste in una cronometro a squadra di 21.5 km, con partenza e arrivo da Lido di Camaiore, completamente pianeggianti e particolarmente adatti agli ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Prima tappa : la startlist e gli orari di partenza della cronometro a squadre. Programma - orario e tv : La Tirreno-Adriatico 2019 scatterà mercoledì 13 marzo con una cronometro a squadre di 10,5 km. partenza e arrivo a Lido di Camaiore, sarà l’amena località toscana a tenere a battesimo la Corsa dei due Mari giunta alla 54^ edizione, la corsa incomincerà alle ore 14.00 con il via della AG2R La Mondiale e poi le varie formazioni partiranno a distanza di cinque minuti l’una dall’altra. Grande attesa per la Bahrain Merida di ...

Parigi-Nizza : Groenewegen sfreccia nella Prima tappa - Aru già fuori classifica : La giornata d’apertura della Parigi-Nizza non è stata una classica e facile tappa per velocisti come sembrava sulla carta. Le condizioni meteo con forte vento e un po’ di pioggia hanno reso molto impegnativa e dura la frazione, provocando anche alcune cadute. Il gruppo è arrivato al finale composto da una sessantina di corridori e Dylan Groenewegen ha fatto valere il suo spunto su Ewan. Di questa giornata così difficile hanno fatto le spese in ...

Prima tappa e maglia a Van Groenewegen : Dylan Van Groenewegen, Jumbo-Visma,ha vinto la Prima tappa della 77/a edizione della Parigi-Nizzadi ciclismo, disputata con partenza e arrivo a St Germain enLaye e lunga 138 chilometri. L'olandese, ...

Classifica Parigi-Nizza 2019 : Dylan Groenewegen in testa dopo la Prima tappa : prima giornata caratterizzata dal vento: ci si aspettava una tappa iniziale molto tranquilla invece gruppo già a tutta nella prima tappa della Parigi-Nizza 2019. Ad imporsi è Dylan Groenewegen che si prende anche la maglia gialla di leader della Classifica generale. Andiamo a scoprire la Classifica completa. Classifica Parigi-Nizza 2019 prima tappa 1 Dylan Groenewegen 141 TEAM JUMBO – VISMA 03H 17′ 25” – B : 10” ...

Parigi-Nizza 2019 - Prima tappa oggi (10 marzo) : Saint Germain en Laye-Saint Germain en Laye. Percorso - programma - orari e tv : Prenderà il via nella giornata di oggi la Parigi-Nizza 2019, storica corsa a tappe francese inserita nel calendario UCI WorldTour. Diversi protagonisti del panorama ciclistico internazionale si daranno battaglia nelle otto frazioni previste per aggiudicarsi il successo finale. Tra i nomi più attesi impossibile non citare il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) e il colombiano Nairo Quintana (Movistar). L’attenzione in chiave italiana ...

Prima tappa Tirreno Adriatico 2019 : percorso e altimetria a Lido di Camaiore : Prima tappa Tirreno Adriatico 2019: percorso e altimetria a Lido di Camaiore Cronometro Tirreno Adriatico a Lido di Camaiore Prima tappa Tirreno Adriatico 2019: percorso e altimetria a Lido di Camaiore La Prima tappa della Tirreno Adriatico è quella di Lido di Camaiore. La partenza della Prima squadra sarà alle ore 14:00 da viale C. Colombo fino ad arrivare in viale E. Pistelli dove, l’ ultima squadra, arriverà circa alle ore 16:00. Il ...