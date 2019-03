Migranti | pm Sabella | ' aumentati sbarchi fantasma | sono più preoccupanti'

Migranti : pm Sabella - 'non risultano rapporti tra trafficanti e Cosa nostra' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Non ci risulta, dalle indagini coordinate fino ad ora, che i trafficanti di esseri umani abbiano rapporti con Cosa nostra, perché i trafficanti si fermano in Libia per avviare i barconi". Così il Procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella, durante la sua audizione