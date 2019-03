ecodelchisone

(Di mercoledì 13 marzo 2019) È istruttore certificato, l'unico in Italia, da Tony Buzan per insegnare le mappe mentali e nel 2013 è stato il primo italiano al mondo a conseguire il titolo di International Master of Memory ai ...

salvo_24r : RT @pauloflorenz: Matteo Salvini è ovunque (ma poco al Viminale) - ecodelchisone : Matteo Salvo, il campione di memoria approda su L'EM - IlFocus : GIORGIO DI SALVO MATTEO DI VISTI STELLA BUSETTO -