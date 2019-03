Kaspersky Lab svela una nuova vulnerabilita' zero-day per Windows sfruttata da un gruppo

Kaspersky Lab si impegna nella protezione delle tecnologie bioniche per aiutare le persone con disabilità : Gli esperti di Kaspersky Lab stanno studiando l’infrastruttura cloud sperimentale per protesi bioniche avanzate e hanno identificato diversi problemi di sicurezza prima sconosciuti che potrebbero consentire a terzi di accedere, manipolare, rubare o addirittura cancellare i dati privati degli utenti dei dispositivi e molto altro. I risultati sono stati condivisi con il produttore Motorica, una start-up russa che si occupa di alta tecnologia ...

Kaspersky Lab e Starmus Festival insieme per promuovere la scienza e ispirare i giovani : Starmus Festival V riunisce una platea di relatori “stellari” per celebrare il cinquantenario dal primo sbarco sulla Luna e per attirare l’attenzione sulla necessità di una maggior trasparenza e di una collaborazione internazionale per aiutare a risolvere le questioni globali. Kaspersky Lab supporterà il Festival per il terzo anno consecutivo. La quinta edizione di Starmus si terrà all’ETH Zürich (Politecnico Federale di Zurigo) in Svizzera dal ...