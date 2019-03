Ictus giovanile | colpite cento persone su un milione solo in Italia

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Dopo la notizia della morte dell'attore Luke Perry l'attenzione si è focalizzata verso la causa di decesso dell'attore: si chiama “” che, oltre a sfatare il mito chegli anziani possano essere colpiti da questa malattia, è portato inevitabilmente sia da patologie preesistenti che dallo stile di vita adottato dall'individuo.L'non colpisce soltanto gli anziani Il decesso perdel noto attore Luke Perry, che ha recitato in Beverly Hills 90210, ha sollevato all'attenzione una delle principali cause di morte a carico del sistema cerebrovascolare nelleal di sotto dei 60 anni. Stiamo parlando di “” che ultimamente sta colpendo moltissimi giovani in. Stando alle statistiche si contanocasi diognidi abitanti, rendendolo così paragonabile, numericamente parlando, alla sclerosi multipla. Ciò significa ...

BortoneMauro : #LecceSette - Salute Sette, Ictus giovanile in aumento: fattori di rischio e prevenzione - RadioWellnessIT : Casi di #ictus giovanile in aumento. @aliceitalia2011 lancia l'allarme. #Proteggiiltuocervello - LecceSette : Ictus giovanile in aumento: fattori di rischio e prevenzione -