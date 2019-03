Icardi out? Scatta l’ora di Keita che si prende l’Inter

Argentina - Messi torna. Icardi out - ci sono Dybala e Lautaro : L'Albiceleste ritrova il suo capitano dopo otto mesi. Come trapelato nelle ultime settimane, Lionel Messi ha sciolto le riserve accettando di tornare in nazionale dopo la lunga pausa di riflessione ...

Inter - Icardi ancora out : vuole parlare con Zhang : Mauro Icardi continua a rimandare il rientro in squadra. La Gazzetta dello Sport riferisce che il calciatore - assente dallo scorso 9 febbraio contro il Parma al Tardini - non vuole giocare in Europa League e attende l'arrivo del presidente Zhang per chiarire la questione.

Faccia a faccia Icardi-Spalletti - argentino ancora out : L'Inter e Mauro Icardi sono sempre piu' lontani. Il confronto atteso tra la societa' e l'ormai ex capitano e' avvenuto oggi, alla presenza del tecnico Luciano Spalletti e dello staff medico, con un responso chiaro: l'argentino non rientra in gruppo, perche' sente ancora dolore al ginocchio destro. Nessun riavvicinamento, anzi. L'Inter aveva lasciato una porta aperta al giocatore, lasciandogli la possibilita' di tornare ad allenarsi e a giocare ...

Inter - confronto Spalletti-Icardi : l'argentino è ancora out : Mauro Icardi rimarrà ancora fermo. Nessun riavvicinamento tra Icardi e l'Inter. In un confronto avvenuto oggi con lo staff medico nerazzurro e il tecnico Luciano Spalletti, infatti, l'attaccante ...

Inter - Spalletti sorride a metà : Icardi ancora out - ma riavrà Keita Baldé : Keita Baldé va a rimpolpare il reparto offensivo dell’Inter dopo l’infortunio alla coscia destra, Spalletti avrà bisogno di lui data l’assenza di Icardi Keita Baldé è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio muscolare alla coscia destra. Il calciatore dell’Inter è mancato molto in queste settimane a Luciano Spalletti, anche a causa della concomitante assenza di Icardi per il ben noto caso che ancora è ben ...

Icardi out : il Toro non basta a Spalletti serve il rientro di Keità : L’Inter può fare a meno di Mauro Icardi a lungo termine, e non pagare pegno nell’inseguimento alla Champions? La domanda è ormai obbligata, ma non ha una risposta semplice. Da una parte ci sono i risultati recenti senza Mauro, quelle 3 vittorie più il polemico 3-3 di Firenze, che danno forza a un gruppo che vuole dimostrare di non dipendere da nessuno.Dall’altro ci sono quella ventina di gol persi per strada: l’argentino in campionato è ...

Ahi Icardi - out anche dai convocati dell’Argentina : momento nero per Maurito : Mauro Icardi sta vivendo una situazione davvero caldissima all’interno dell’Inter, attualmente il centravanti è di fatto un separato in casa Mauro Icardi è alle prese con il momento più difficile della sua carriera. In rotta con lo spogliatoio dell’Inter dopo le ben note vicende che riguardano la moglie Wanda Nara, adesso rischia di perdere anche la Nazionale. Il Ct dell’Argentina Scaloni infatti, stando a quanto ...

Fiorentina Inter formazioni probabili - ancora out Icardi : Fiorentina Inter formazioni – Dopo la conquista degli ottavi di finale di Europa League – dove sarà impegnata con l’Eintracht Francoforte – l’Inter si getta nuovamente sul campionato. La formazione di Spalletti affronta la Fiorentina in un match non semplice, con gli uomini di Pioli desiderosi di rimanere agganciati alla zona Europa. Europa League, le […] L'articolo Fiorentina Inter formazioni probabili, ancora out Icardi è stato ...

Inter-Icardi - ecco cosa può succedere : l’attaccante ancora out e non è finita : Situazione sempre più delicata in casa Inter, la squadra di Spalletti ha trovato un pò di tranquillità con alcuni successi consecutivi. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il caso Mauro Icardi, il calciatore argentino furioso dopo la decisione della dirigenza di assegnare la fascia di capitano ad Handanovic. L’attaccante non è stato convocato per la gara per il Rapid Vienna, si tratta della terza partita consecutiva senza ...

Inter - Spalletti : "Icardi out? No - era convocato. La scelta è stata sua" : Nel giorno più difficile dell'Inter, con l'esplosione del caso Icardi , Luciano Spalletti non si tira indietro. L'allenatore nerazzurro, nella pancia dell'Allianz Stadion di Vienna, racconta le ultime ...

Kuhbauer scherza : «Icardi out? Rapid... favorito» : INVIATO A VIENNA - Il tecnico del Rapid Vienna, Dietmar Kuhbauer, non ha nascosto che l'Inter sia favorita per la qualificazione, ma ha promesso che la sua formazione darà il massimo per cercare di ...