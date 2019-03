Grande Fratello 16 | il dottor Lemme e Fariba potrebbero far parte del cast

Fariba Tehrani verso il Grande Fratello dopo il no all’Isola dei Famosi : GF 16: arriva Fariba Tehrani dopo essere stata scartata a L’Isola dei Famosi? Lunedì 8 Aprile, salvo colpi di scena, tornerà in prima serata su Canale 5 la sedicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso. Ma chi saranno gli inquilini che decideranno di rinchiudersi nella casa più spiata dagli italiani? Ovviamente non è dato saperlo con certezza, ma a tal proposito il blog DavideMaggio.it, giusto poco fa, ha ...

BOOM! Il Dottor Lemme al Grande Fratello 16 : Alberico Lemme Domani si va Live, con Non è la D’urso. Ma la notizia non è questa. A prender forma, insieme al nuovo show del mercoledì sera di Canale 5, c’è la nuova edizione del Grande Fratello, in partenza ad aprile, sempre con la conduzione di Barbara D’urso. E DavideMaggio.it vi spara in anteprima il primo nome che si aggirerà per Cinecittà tra circa un mese: Alberico Lemme. Già, il Dottor Lemme. Attenzione, però: il ...

Benedetta Mazza dopo il Grande Fratello Vip : “Sfondo in TV o lascio” : Benedetta Mazza annuncia dopo il GF Vip: “Se non sfondo in televisione, lascio e…” A distanza di pochi mesi dalla fine della sua esperienza come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza ha rotto il silenzio raccontandosi in una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiùTv, nella quale ha svelato i suoi possibili impegni lavorativi, che poco hanno a che fare con la televisione. Adesso ...

Il Grande Fratello Zuckerberg : una nuova corsa all’oro dei dati dietro la svolta sulla privacy : L'annuncio dell'integrazione dei servizi di messaggistica tra Facebook, Instagram e Whatsapp potrebbe aprire la strada a un monopolio sul grande mercato dei servizi digitali personalizzati

Grande Fratello Nip : nel cast potrebbe esserci il dottor Lemme - ma non concorrerà (RUMORS) : Il Grande Fratello 16 non è ancora iniziato ma secondo quanto trapelato da TvBlog, il suo inizio è previsto per il 15 aprile. Barbara D'Urso infatti condurrà contemporaneamente non solo i suoi classici programmi pomeridiani, ma anche "Live - Non è la D'Urso" (che sarà già iniziato da un mese) ed il nuovo Grande Fratello Nip. Già iniziano a circolare delle voci sulla presenza del discusso dottor Lemme. Grande Fratello 16, Lemme potrebbe avere un ...

Cicciolina : "Farei il Grande Fratello Vip o Ballando con le stelle" : Cicciolina, intervistata da IlFattoquotidiano.it, ha confessato di essere reinventata come artista, presenziando a diverse serate in pizzeria per incontrare i fan. L'ex pornostar lamenta di essere stata fatta fuori dalla televisione italiana, a suo dire, poco meritocratica, assai politicizzata e basata su sesso e raccomandazioni: Io sarei andata a fare il Grande Fratello Vip con quella meravigliosa donna, la moglie di Totti, con cui ho ...

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi massacrata dall'ex Grande Fratello : "Mi ha umiliato in diretta - ma ora..." : "Anche Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto pagare". Lo scandalo corna all'Isola dei famosi non finisce mai e anche Lidia Vella, ex Grande Fratello, colpisce duro la conduttrice per l'affaire Corona-Fogli. "Come tutti gli altri anche lei è coinvolta, è innegabile - ha spiegato al programma radiofonico No

Grande Fratello 16 2019 : cast - concorrenti e conduttrice. Quando inizia : Grande Fratello 16 2019: cast, concorrenti e conduttrice. Quando inizia Quando inizia il Grande Fratello 16 È ufficiale: a breve andrà in onda il Grande Fratello 2019. Il celebre reality show, versione italiana del format olandese Big Brother, giunge così alla 16sima edizione con tanti nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco. Il programma in questi anni è stato un trampolino di lancio per ragazzi che hanno raggiunto la notorietà ...

Un nuovo casting per il Grande Fratello e per alcuni bandi legati alla Siae : Tra le varie opportunità interessanti nell'ambito di casting e selezioni segnaliamo nuove selezioni per il Grande Fratello, che si terranno a Savona, e alcuni bandi connessi alla Siae in relazione a finanziamenti per progetti e iniziative varie nell'ambito di cinema, teatro, danza, media e altro ancora. Grande Fratello È stato fissato un nuovo casting per il Grande Fratello, il noto talent in onda su Canale 5. Si terrà a Savona sabato 30 marzo ...

Grande Fratello Nip 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : tutte le indiscrezioni sulla quindicesima edizione del reality show prodotto da Endemol Shine Italia, in onda prossimamente...