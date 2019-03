Gli dice La pacchia è finita! E il centro sociale querela Salvini

Web tax - il ConsiGlio Finanze Ue dice no. Proposta affossata da Irlanda - Svezia e Danimarca. Esultano i giganti di internet : Il Consiglio Economia e Finanza dell’Ue ha affossato la Proposta di una web tax per i giganti del web. Durante l’incontro del 12 marzo, i ministri competenti dei 28 Paesi membri non sono riusciti a trovare un accordo sul testo presentato dalla presidenza romena, rimettendo la questione nelle mani dell’Ocse che sta già lavorando sul progetto. “Un’occasione mancata”, ha commentato il commissario agli Affari Economici, Pierre Moscovici, che ha ...

L'app che con una foto dice se il bagaGlio a mano si può imbarcare : C'è una striscia di Zerocalcare divenuta celebre che ironizza sulla esasperazione che i passeggeri delle compagnie aeree low-cost devono affrontare quando si tratta di far passare il proprio bagaglio ai controlli del severissimo personale di terra. Nella strip una coppia demolisce letteralmente un trolley (la valigia della nonnina morta, lamenterà poi la ragazza) per di riuscire a portarlo in cabina. Ora una app di viaggi si ...

Dal caso FoGli-Corona a Emanuela Tittocchia che parla del suo rapporto con un undicenne : qualcuno aiuti Mediaset a uscire dalle sabbie mobili : Quanto si può scivolare al di sotto del punto minimo della mancanza di pudore? Ce l’eravamo chiesti solo una settimana fa, a proposito del caso “Fogli-Corona“, quando all’ex cantante dei Pooh, l’ex re dei paparazzi aveva comunicato in diretta durante L’Isola dei Famosi il tradimento della moglie, a suon di “cornuto” e “vecchio“. Un momento di televisione (facciamo finta che non sia lo ...

Codice appalti - GaravaGlia : “Una boiata pazzesca”. Salvini : “Corruzione? Non servono norme rigide per combatterla” : “Finalmente tutti hanno capito la boiata pazzesca che è stato il Codice degli appalti quindi adesso ci si mette mano seriamente”. Così Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista al ministero dell’Economia archivia il Codice messo in piedi per contrastare la corruzione nelle piccole e grandi opere infrastrutturali e che il governo, (assieme al varo del decreto ‘Sblocca Cantieri’) si appresta a riformare. Garavaglia ...

'Con la firma del Memorandum l'Italia aderisce aGli obiettivi dichiarati dalla Costituzione del Partito Comunista di Xi' - di C. Paudice - : È di questa opinione la professoressa Alessia Amighini, condirettrice del dipartimento per l'Asia Centrale dell'Ispi, esperta di economia cinese e relazioni Ue-Asia. Cosa emerge dalla lettura della ...

Trump dice che Gli aerei sono diventati troppo difficili da pilotare : Donald Trump (foto: Alex Edelman – Pool/Getty Images) Non si sa ancora per quale motivo il Boeing 737 Max 8 della Ethiopian Airlines diretto a Nairobi sia precipitato sei minuti dopo il decollo. Il presidente americano Donald Trump, però, si è fatto un’idea: la colpa, a suo dire, è anche degli scienziati che costruiscono aerei troppo complessi. Come sempre, The Donald ha espresso la sua opinione su Twitter. “Non bastano più i piloti, ...

Carboidrati - tre consiGli per abbassare l’indice Glicemico : abbassare l’indice glicemico dei Carboidrati è fondamentale per tornare in forma, contrastare il diabete ed eliminare il grasso in eccesso. L’indice glicemico indica la velocità con cui la glicemia aumenta dopo l’assunzione di un determinato cibo. per perdere peso e sfoggiare un fisico asciutto senza troppe rinunce è importante imparare a selezionare gli alimenti che portiamo a tavola anche in base a questo valore. In generale ...

La fiGlia di Luke Perry contro Gli haters : "Un processo al mio lutto : non starò in camera a piangere solo perché lo dice internet" : La morte di Luke Perry ha scioccato il mondo intero e provocato un'ondata di cordoglio che per giorni ha scosso il web, ma non solo. La tragica e prematura scomparsa dell'attore ha fatto in modo che i riflettori si accendessero sulla famiglia di quest'ultimo, in particolare sui figli: la 18enne Sophie e il 21enne Jack.Purtroppo ai ragazzi non sono giunti soltanto messaggi di vicinanza, come dimostra la reazione della secondogenita dell'attore di ...

Visa aumenterà l'importo massimo per Gli acquisti senza digitare codice di sicurezza - : Dal 13 aprile il sistema di pagamento internazionale Visa aumenterà il limite di pagamento della carta senza digitare il codice Pin da mille a 3mila rubli, da circa 15 a 45 euro,, segnala l'ufficio ...

De Luca - giudice ScognamiGlio : Cassazione ordina nuovo processo disciplinare : Ci sarà un nuovo processo disciplinare al Csm per la giudice Anna Scognamiglio, nei confronti della quale era stata decisa la sanzione della ‘censura’, ritenendo che si sarebbe dovuta astenere, nel 2015, in tre procedimenti concatenati sul governatore della Campania Vincenzo De Luca. Accogliendo il ricorso della giudice, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato che la “rappresentazione”, in base alla quale è ...

Governo - la delega aGli Affari europei è un mistero. Il sottosegretario in Aula : “Palazzo Chigi dice che non ce l’ho…” : sottosegretario sì o no? La “strana situazione” viene manifestata a Montecitorio dal sottosegretario agli Affari europei Barra Caracciolo durante la discussione sulla legge europea. “C’è’ una questione preliminare che mi tocca porre e che mi riguarda: poco prima di venire qui, gli uffici del segretario generale di palazzo Chigi mi hanno comunicato che mi considerano senza deleghe e, di fatto, anche senza nomina a ...

Udine - esplosione violenta in casa : famiGlia intera all'ospedale in codice rosso : A Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, oggi lunedì 11 marzo una famiglia intera è finita in ospedale a causa di un'improvvisa esplosione avvenuta nel loro appartamento. Lo scoppio inaspettato ha interessato anche una palazzina confinante in via Chiozza, buttando giù altri due appartamenti che si trovavano al terzo piano di una palazzina di cinque piani totali. Una delle ipotesi al momento più probabili sembrerebbe una fuga di gas ...