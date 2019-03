Facebook non va | in tutto il mondo problemi ad accedere al social network

I gilet gialli “inondati da fake news” : così sfruttano Facebook per diffondere disinformazione : Volti insanguinati e persone a terra: la violenza della polizia francese contro i gilet gialli in protesta a Parigi lo scorso autunno parrebbe un fatto, almeno a giudicare da alcuni video postati su Facebook da alcuni membri del movimento, che accusano i media e il governo di voler tenere il tutto nascosto. Oppure: mentre i «pacifici dimostranti» (...

Il piano per 'fare a pezzi' Amazon - Google e Facebook - ma non Apple - - spiegato : Afp Elizabeth Warren Quello che accade oggi, secondo la Warren, è il contrario: la grandi aziende tecnologiche hanno troppo potere nell'economia, nella società e nella democrazia. Rispetto alla ...

Il piano per "fare a pezzi" Amazon - Google e Facebook (ma non Apple) - spiegato : “È ora di fare a pezzi Amazon, Google e Facebook”. La traduzione è un po' rozza ma letterale: fare a pezzi, break up. Lo sticker su fondo verdino e caratteri neri campeggia sul post apparso su Medium l'8 marzo. Per essere la festa internazionale delle donne, la tostissima Elizabeth Warren non poteva scegliere un modo migliore forse: dichiarare la guerra finale allo strapotere della Silicon Valley. Se nel 2020 sarò eletta alla Casa Bianca, è ...

Salvini compie 46 anni - su Facebook gli auguri al ministro : 'Non rischiare per la Tav' : Lui, una torta gigante e un solo commento: grazie! Accanto un cuoricino rosso. È questo il post che compare sulla pagina Facebook del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi compie ...

Facebook - Instagram e WhatsApp si fondono insieme? Non proprio - ecco la verità : Infatti nelle note del profilo Facebook , il creatore del social si è dilungato in un post dove spiega la nuova politica dell'azienda. Secondo Zuckerberg i social media dovranno subire un drastico ...

Una persona per natura è uomo o donna. Non lasciamoci ingannare da Facebook - : - Signor Uzel, cosa sta succedendo nel nostro folle mondo? Gli uomini sono sempre meno uomini e talvolta è difficile dire se nemmeno le donne siano più donne. Ad esempio, quando una sportiva ...

Facebook apre la sezione Tribute per raccogliere i messaggi di cordoglio per chi non c’è più : Quando un utente Facebook muore, il suo profilo social resta attivo anche senza di lui. Da tempo esistono i profili commemorativi ma negli Stati Uniti sta arrivando un nuovo modo per rendere omaggio ad amici e partenti defunti, che in vita avevano un profilo attivo sul social network. Finora l’unica soluzione era, appunto, quella di trasformare le pagine in profili commemorativi, in cui i messaggi di cordoglio appaiono sulla timeline di un ...

Facebook - il numero di telefono non è solo per la sicurezza : Oltre che per l’autenticazione a due fattori serve anche per ricercare i profili degli utenti e questo uso è impossibile da disattivare. La denuncia di Jeremy Burge, fondatore di Emojipedia. Il social risponde: “Nulla di nuovo”

Non ce ne voglia Zuckerberg - ma da Facebook noi ci proteggiamo : Facebook è ormai arrivata ad un punto di saturazione per quanto riguarda gli utenti nel mondo occidentale o, più precisamente, in quello sviluppato. Altra storia sono i mercati emergenti ed in via di ...

"Salviamo Patrick" - appello di Gianni Morandi (e non solo) su Facebook : "Salviamo Patrick", appello di Gianni Morandi (e non solo) su Facebook Cantanti, attori, campioni dello sport sostengono e promuovono l'adesione alla raccolta fondi a favore del 40enne malato di tumore, la cui unica speranza è una cura sperimentale negli Usa. “Possiamo salvarlo se siamo in tanti a sostenerlo”, dice Morandi ...

'Rapper' pro Salvini inganna il web : i suoi 'fan' su Facebook non sanno chi sia : Negli ultimi giorni diversi appassionati di hip hop hanno segnalato pubblicamente di aver trovato il like – o il follow, che dir si voglia – alla pagina di un rapper, il cui nome d'arte é 'Italo X', senza però aver mai sentito parlare di lui. Alcuni di questi lavorano nel settore musicale da anni, o sono comunque molto influenti nell'ambiente hip hop. Scorrendo la lista dei "supporter" su facebook del personaggio sopraccitato, é tuttora facile ...

Facebook non ha bloccato il targeting a contenuti filo-nazisti : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Facebook non ha bloccato inserzioni pubblicitarie che reindirizzano a pagine e contenuti filo-nazisti. Né il targeting di utenti potenzialmente interessati. Emerge da un’indagine del Los Angeles Times. Il social network consente di targetizzare gli utenti verso pagine antisemite o che trattano di argomenti legati del nazismo. Come pagine intitolate a Joseph Goebbels, il capo della ...

Arresto genitori Renzi - l'ex premier si sfoga su Facebook : "Non mollo di un centimetro" : "Sono costretto ad annullare la presentazione del libro a Torino per una grave vicenda personale. Da circa un'ora mio padre e mia madre sono ai domiciliari". Comincia così il lungo post che l'ex ...

Parte il tour dei Negramaro - annunciato su Facebook che Lele Spedicato non parteciperà : Lele Spedicato, storico chitarrista dei Negramaro, non Parteciperà al prossimo tour. La notizia è stata pubblicata tramite post sulla pagina ufficiale di Facebook. Il ritorno di Lele sul palco era già stato annunciato una ventina di giorni fa, e tutti i fan del gruppo ci speravano, dopo il malore grave che aveva colpito Spedicato lo scorso 17 settembre e che aveva costretto i Negramaro a posticipare il tour 'Amore che torni', il cui inizio era ...