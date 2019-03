Autonomia differenziata | De Luca | “Abbiamo sventato un tentativo di furto fatto con

Il nuovo tema che scuote il governo è l'Autonomia differenziata : Nuovi diverbi nella maggioranza sul tema dell'autonomia differenziata chiesta da molte regioni. "Non è una priorità", afferma il sottosegretario agli Affari regionali, Stefano Buffagni (del Movimento 5 stelle) scatenando la reazione degli alleati della Lega: "Lo è per l'Italia e per il governo", replica il vice capogruppo alla Camera, Fabrizio Cicchetti, con il collega Paolo Grimoldi. Buffagni prevede tempi lunghi per arrivare a un'intesa tra ...

I veri rischi dell'Autonomia differenziata : Elisa è a Milano, Giulia, Beatrice e Ania a Padova, Riccardo a Cambridge, Ludovico a Rotterdam, Laura a Venezia, Tommaso a Ghent, Zoe a Berlino, e così molti altri. Cinque anni dopo la maturità, i tre ...

La portata devastante dell'Autonomia differenziata : Le ragioni per contrastare la cosiddetta "autonomia differenziata" sono state ben descritte, con un impegno inizialmente solitario, dal prof Viesti, dal prof Villone e pochissimi altri: determinerebbe la fine della scuola pubblica come fattore di integrazione nazionale, l'aggravamento delle condizioni del Servizio Sanitario Nazionale, l'indebolimento ulteriore della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.Grazie a Laterza, è ...

Napoli avrà la sua Autonomia differenziata : Anche il Sud avrà l’autonomia. “Il 7 marzo incontrerò il presidente De Luca per la trattativa per l’autonomia differenziata alla

SCUOLA/ Gli alibi - e i poteri - nascosti dietro il no all'Autonomia differenziata : E' fondata la preoccupazione l'autonomia differenziata possa mettere in crisi l'unitarietà del servizio scolastico nazionale? No, ecco perché

Autonomia differenziata delle regioni : i risultati del sondaggio - : L'Autonomia regionale differenziata raccoglie il consenso solo del 20 per cento degli intervistati, concentrati soprattutto nel Nord Est. Tutti i dati del sondaggio Quorum/Youtrend diffuso durante "Il ...

Autonomia - Sos dei medici contro il regionalismo : "No alla salute differenziata" : Una donna malata di tumore avvolta nel tricolore: è il manifesto della campagna promossa da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e dell'Ordine di Bari

OSSERVATORIO LIBERALIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI * PRESIDENTE BALOTTA - « Con l'Autonomia differenziata c'è il rischio che sfugga il ... : ... se ne contano 25, , porti, aeroporti e interporti medi, piccoli e piccolissimi, si giustifica la frammentazione della spesa , il più delle volte clientelare, rendendo impossibile qualsiasi economia ...

Cosa chiedono con l'Autonomia differenziata Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : Il Veneto ne ha chieste 23. La Lombardia 20. L'Emilia Romagna 16. Sono competenze e poteri rivendicati dalle tre regioni nelle intese che separatamente sono state raggiunte con la presidenza del ...

Cosa chiedono con l'Autonomia differenziata Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : Il Veneto ne ha chieste 23. La Lombardia 20. L’Emilia Romagna 16. Sono competenze e poteri rivendicati dalle tre regioni nelle intese che separatamente sono state raggiunte con la presidenza del Consiglio e che dovrebbero inaugurare il percorso per raggiungere la cosiddetta autonomia differenziata.

Autonomia differenziata ancora senza accordo : Per il via libera alle intese sull’Autonomia differenziata di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna serve ancora tempo. E un vertice politico che la prossima settimana impegnerà il premier Conte e i suoi due vice Di Maio e Salvini...

Autonomia differenziata - stallo in Cdm. Salvini : non ci saranno cittadini di serie A e B : II ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro annuncia che il « testo finale» delle intese con Veneto, Lombardia e Emilia Romagna «verrà vagliato dalle Camere che saranno coinvolte in maniera adeguata nell'iter di approvazione»...

UDU e Rete : continua la polemica sull’Autonomia differenziata : Enrico Gulluni, coordinatore nazionale UDU, ha recentemente detto la sua sull’autonomia differenziata. Una questione che preoccupa molte realtà legate all’istruzione italiana. Gulluni ha dichiarato: ‘Tutto ha inizio con il referendum consultivo farsa del 22 ottobre 2017 in tema di autonomia delle regioni Lombardia e Veneto: una consultazione ingannevole, unicamente finalizzata a creare consenso popolare a fini elettorali, che è ...

VISTO DAL SUD/ Così questa Autonomia differenziata può far male anche al Nord : Si va verso il rinvio del Ddl. Più che acuire la contrapposizione Nord-Sud bisognerebbe ora ripensare a un'articolazione dello Stato più efficiente