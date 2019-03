Alpi e Hrovatin | “gip imponga ai servizi segreti di rivelare fonte confidenziale”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) No all’archiviazione. La Federazione nazionale della Stampa, l’Ordine dei giornalisti e Usigrai hanno depositato l’opposizione alla nuova richiesta della procura di Roma di chiudere con un nulla di fatto l’inchiesta sulla morte di Ilariae Miranuccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. A impedire che l’inchiesta possa continuare, secondo la procura di Roma, l’irriperibilità delladegli 007 citata in una relazione del Sisde del 1997 e per cui il gip di Roma Andrea Fanelli (che aveva già respinto una prima richiesta di archiviazione), chiedeva di ascoltare “previa nuova richiesta al direttore pro tempore in ordine all’attuale possibilità di rivelarne le generalità”. Lnon può dare il consenso, già negato in passato, di essere sentito come testimone nell’indagine sulla morte della giornalista. E così – con una lettera riservata del 6 ...

