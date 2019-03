Agrigento | mamma offriva figlia 13enne a uomini | arrestata assieme a cinque persone

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Permetteva a diversidi avere dei rapporti sessuali con la sua bambina di appena tredici anni. Per questo motivo una, e altre, sono finite in manette in provincia di. La donna costringeva la sua bambina ad intrattenere dei rapporti con, anche anziani. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, i carabinieri hanno trovato la tredicenne mentre era in macchina con un uomo di sessantotto anni, che la stava portando in un ovile per fare sesso con altri due. Adesso il gruppo è stato accusato di induzione, di sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione minorile, oltre che di violenza sessuale. L'indagine è stata portata a termine da parte dei carabinieri della zona, dopo che è partita in occasione di un controllo avvenuto nel mese di dicembre 2017, nel comune di Sambuca di Sicilia.Orrore ad: tredicenne costretta a ...

