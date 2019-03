3-0 all' Atletico e Juve ai quarti

Juventus-Atletico Madrid 3-0! Capolavoro bianconero : le foto più belle dell’impresa [GallERY] : La Juventus ribalta il 2-0 dell’andata al Wanda Metropolitano battendo 3-0 l’Atletico Madrid con una tripletta di Cristiano Ronaldo: nella nostra gallery le foto più belle della partita La Juventus firma l’impresa! I bianconeri ribaltano il 2-0 dell’andata al Wanda Metropolitano superando, all’Allianz Stadium, l’Atletico Madrid per 3-0 grazie ad una straordinaria tripletta di Cristiano Ronaldo! Nella ...

Juventus-Atletico - allegri scioglie i dubbi : Spinazzola giocherà titolare |Diretta 0-0 : L’anno scorso i campioni d’Italia hanno visto svanire all’ultimo secondo la remuntada in casa del Real Madrid. Ora sono chiamati a ribaltare lo 0-2 dell’andata

Juve-Atletico Madrid : dalle 21 La Diretta Godin c'è - allegri punta sul 4-3-3 : Medicate le ferite della gara d'andata, dove l'Atletico ha maltrattato i bianconeri per tutto il secondo tempo cogliendo due preziosissime reti nel finale, questa sera la Juventus si presenta al ''...

Champions League – Record di spettatori all’allianz Stadium : sfiorati i 5 milioni d’incasso per Juventus-Atletico Madrid : Record d’incassi per Juventus-Atletico Madrid: all’Allianz Stadum presenti 41 mila spettatori, superati i numeri della sfida contro il Manchester United. Gli incassi sfiorano i 5 milioni Serata di grande calcio all’Allianz Stadium: di scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Juventu e Atletico Madrid. Una partita da dentro o fuori, davvero complicata per i bianconeri che dovranno fare una vera e ...

Juve-Atletico Madrid : dalle 21 La Diretta Bianconeri a caccia dell'impresa. E' record d'incasso allo Stadium : Medicate le ferite della gara d'andata, dove l'Atletico ha maltrattato i Bianconeri per tutto il secondo tempo cogliendo due preziosissime reti nel finale, questa sera la Juventus si presenta al ''...

Juve-Atletico Madrid : dalle 21 La Diretta Bianconeri a caccia dell'impresa. E' record d'incasso allo Stadium : Medicate le ferite della gara d'andata, dove l'Atletico ha maltrattato i Bianconeri per tutto il secondo tempo cogliendo due preziosissime reti nel finale, questa sera la Juventus si presenta al ''...

La Juve sogna la “remuntada” : la sfida all’Atletico Madrid su Sky : La grande notte attesa da tutti i tifosi della Juventus è finalmente arrivata: questa sera i bianconeri affrontano l’Atletico Madrid in un’Allianz Stadium esaurito desideroso di proseguire il cammino in Champions League e riportare a Torino un trofeo che manca ormai dal 1996. A dare coraggio a Chiellini e compagni c’è la presenza di uno […] L'articolo La Juve sogna la “remuntada”: la sfida all’Atletico ...

Juve-Atletico - ultimissime e formazioni : novità dal 1' firmata allegri! : JUVE ATLETICO formazioni- Poche ore al calcio d’inizio della sfida dell’anno tra Juventus e Atletico Madrid. Allegri sembrerebbe esser orientato sulla conferma del 4-3-3, anche se restano vive le idee di 3-5-2 e 3-4-1-2. Pochi dubbi in difesa: Allegri si affiderà a Bonucci e Chiellini centrali, con Cancelo a destra. La vera novità potrebbe esser […] More

Juve-Atletico Madrid - i precedenti dei bianconeri allo Stadium : "Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per vincere la sfida". A richiederlo a gran voce è Max Allegri, preceduto dalle parole di Cristiano Ronaldo, che parla di "notte speciale", e seguito da ...

Juve-Atletico Madrid : dalle 21 La Diretta Bianconeri a caccia dell'impresa : Medicate le ferite della gara d'andata, dove l'Atletico ha maltrattato i Bianconeri per tutto il secondo tempo cogliendo due preziosissime reti nel finale, questa sera la Juventus si presenta al ''...

Champions - la Juventus di allegri a caccia della perfezione ecco come può rimontare l Atletico : ... ore 21, - direttamente dal profilo Twitter ufficiale della Juventus e riassume il sentimento comune che coinvolge tutto il mondo bianconero. Per rimontare lo 0-2 dell'andata servirà la prestazione ...

Juventus-Atletico Madrid - ultimissime : allegri ha deciso il modulo! : JUVENTUS ATLETICO Madrid- Tutto pronto per la super sfida tra Juventus e Atletico Madrid. Massimiliano Allegri, nella rifinitura, avrebbe sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Si va verso la conferma del 4-3-3. In difesa dovrebbero agire Cancelo e Spinazzola sugli esterni con Bernardeschi in attacco al posto di Dybala. Pochi dubbi a centrocampo, dover Emre […] More

Champions - allegri a caccia della perfezione ecco come può rimontare l Atletico : ... ore 21, - direttamente dal profilo Twitter ufficiale della Juventus e riassume il sentimento comune che coinvolge tutto il mondo bianconero. Per rimontare lo 0-2 dell'andata servirà la prestazione ...

Juventus - striscioni dei tifosi contro Agnelli alla vigilia dell’Atletico : Oggi la Juventus affronterà una gara delicatissima contro l’Atletico Madrid, i tifosi intanto sono sul piede di guerra contro Agnelli “Nessuna Coppa dei campioni vale quanto il rispetto dei tuoi tifosi”. “Chiedi i Daspo alla polizia e alzi i prezzi per mandarci via“. E’ il testo dei due striscioni affissi nella notte al di fuori dello Juventus Stadium, striscioni di una frangia del tifo bianconero contro ...