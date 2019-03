Windows 10 Mobile | disponibile la build 15254 556

surface-phone

(Di martedì 12 marzo 2019) E’ da pocoal download la nuova.556 per tutti gli utenti10Fall Creators Update appartenenti ai canali di distribuzione Fast, Slow e Release Preview.Come potrete immaginare, essendo un sistema operativo ormai non più in sviluppo, non ci sono novità da segnalare ma dei piccoli bug da segnalare. Ecco la lista:Addresses an issue that may cause users to receive “Error 1309” while installing or uninstalling certain types of MSI and MSP files. Addresses an issue that causes users to receive an erroneous return value of “0” when calling isleadbyte l(). Security updates toShell, Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine,App Platform and Frameworks,Input and Composition, Microsoft Edge,Linux,Hyper-V,Storage and Filesystems,Datacenter Networking,Server,Kernel, ...

HTNOVO : Aggiornamento marzo 2019 per Windows 10 Mobile - filippo_mol : Download e novità di #Windows10Mobile Build 15254.556 - WindowsBlogIta : Download e novità di #Windows10Mobile Build 15254.556 -