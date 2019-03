Una startup lancia un portale di sharing dei giocattoli usati

wired

(Di martedì 12 marzo 2019) C’è stato un tempo in cui i giochi erano ereditati dai fratelli maggiori o dai figli ormai cresciuti degli amici. Ma ai tempi dellaeconomy e dell’economia circolare, invece, questa pratica può estendersi su una scala sempre maggiore attraverso portali online per lo scambio e l’acquisto.È così che nasce Il club dei, il primo servizio online in Italia dedicato allo scambio di giochioltre che al cosiddetto “prova e decidi”. Suldella, sviluppatasi a partire dal 2018 all’interno dell’incubatore milanese Speed Mi Up da un’idea di Milvia Bonvicino e Alessandra Garini, si possono ordinaree restituirli quando si vuole, così da evitare inutili accumuli.Le fondatrici de Il club dei, Milvia Bonvicino e Alessandra Garini (foto: Speed Mi up) In questa prima fase pilota, la sperimentazione sarà attiva soprattutto nella ...

