Salvini a un contestatore Lascia nome e cognome | hai vinto 10 migranti da mantenere

Salvini insultato da contestatore - lui risponde a tono : 'Torna a scuola' (video) : Matteo Salvini prosegue il suo impegno nella campagna elettorale per le elezioni in Sardegna. Il ministro dell'Interno continua ad essere protagonista di autentici bagni di folla che sembrano legittimare i diversi sondaggi che, ad oggi, lo eleggono protagonista assoluto della scena politica italiana. A fronte, però, di tante persone pronte a pendere dalle sue labbra e ad applaudirlo a più non posso, c'è un gruppo di contestatori che non sta in ...

Contestatore insulta Salvini : "Assassino". Lui lo zittisce così : "Hai vinto 10 migranti" : I comizi di Matteo Salvini non si fermano. In questi giorni il leader della Lega è in Abruzzo per perorare la causa leghista in vista delle elezioni regionali (ed europee). Ieri sera si è fermato a Giulianova, in provincia di Teramo, dove - sostenendo la candidatura del centrodestra alla guida della Regione - ha avuto un battibecco con un signore accorso in piazza. Tra i tanti elettori e fan del ministro dell'Interno, si è "infiltrato" anche un ...