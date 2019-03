Ranieri buona la ‘prima’ | Schick e Var domano l’Empoli

ilfogliettone

(Di martedì 12 marzo 2019) La Roma vince 2-1 contro l'Empoli nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi trovano una vittoria importante nella corsa alla Champions League e salgono a quota 47 punti in classifica.si affida a Stephan El Shaarawy, miglior marcatore della Roma in campionato, che ha preso parte attiva a tre gol in tre sfide contro l'Empoli in Serie A. E l'1-0 porta la sua firma: l'italoegiziano controlla una palla dal limite dell'area e trova l'incrocio dei pali da fuori area.Ma la Roma al 12' decide di farsi male da sola: Maresca concede una punizione generosa, sugli sviluppi del calcio piazzato Juan Jesus di testa batte il proprio portiere Olsen con un autogol che provoca un contraccolpo psicologico della Roma: al 14' sugli sviluppi di una punizione dai 25 metri, Pasqual colpisce la traversa. Al 30' c'e' la reazione della Roma con una azione tutta ...

