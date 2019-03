Palermo | subisce rapina al minimarket | il ladro sarebbe stato ucciso a bastonate

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Atra la notte dell'11 e il 12 marzo, intorno alle 2:30 in via Maqueda c'è stata un'improvvisa, finita davvero male, in unubicato in pieno centro città. L'attività è di proprietà di un cittadino originario del Bangladesh, rimasto ferito durante la feroce colluttazione insieme ad un'altra persona (un dipendente o forse un amico del gestore) che in quel momento si trovava nel negozio.Secondo la stampa locale iltore che è rimastosembrerebbe un uomo di 35 anni di origini magrebine. Subito dopo l'accaduto sono stati allertati immediatamente gli uomini della squadra mobile. Sul posto i soccorsi del 118 con l'ambulanza, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, insieme alla polizia diche ha iniziato subito i primi rilievi e accertamenti del caso....

