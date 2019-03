Messenger | guida completa

Come attivare la modalità scura su Facebook Messenger - la guida : Ricordate quando qualche giorno fa vi avevamo accennato circa la modalità scura su Facebook Messenger, attesa insieme ad altre novità con un grande aggiornamento? Il social network non si è sbottonato oltre sulla modifica grafica in questione, affermando si trattasse solo di un test Come un altro. Su Reddit, Come spesso accade, è, però, trapelato un metodo che tutti possono potenzialmente sfruttare per attivare la modalità scura su Facebook ...