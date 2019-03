Kim Kardashian e Kanye West | in ritardo | restano in piedi al matrimonio

Jennifer Lopez sfida Kim Kardashiana a colpi di lato b : Famosa per il suo lato b molto prima che Kim Kardashian la copiasse, esasperando questa peculiarità ricorrendo, come in molti sospettano, anche alla chirurgia plastica pur di renderlo così decisamente ...

Kim Kardashian in sexy look leopardato alle sfilate di Parigi : Kim Kardashian a Parigi per la fashion week ha indossato un sexy look leopardato che ha destato molto scalpore. Si tratta di una tuta in tessuto trasparente con stampa animalier che copre ...

Kim Kardashian e Kanye West nella nuova campagna Benetton? Toscani posta la foto - poi la cancella : ' Siamo felici che il mondo abbia capito che l'immagine Benetton e i tanti colori dell'umanità si ispirino alle mie fotografie. Vi ringraziamo e continuiamo così, finché l'integrazione sarà la ...

Kourtney Kardashian - nud0 social per la sorella di Kim - video : 39 anni, 3 figli, 74.2 milioni di follower e un tè senza veli da sorseggiare in bagno, con il portatile in mano, l'asciugamano come turbante e nient'altro addosso.Kourtney Kardashian è tornata a terremotare i social con una nuova immagine di nudo, che ha totalizzato in meno di 24 ore oltre 2 milioni di 'like' e migliaia di commenti, pensata per lanciare un suo nuovo e misterioso progetto imprenditoriale chiamato 'Poosh'.Ex di Scott Disick, ...

Kim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brand

Il corsetto è troppo stretto - Kim Kardashian scoppia : Non deve essere semplice trovare un corsetto che riesca a contenere le forme esplosive di Kim Kardashian, e anche quello che la star dei social ha scelto stavolta sembra essere decisamente stretto. La moglie di Kanye West, a Montreal per il vernissage della mostra dedicata allo stilista francese Thierry Mugler, era inguainata in un uno strettissimo abito bianco che esaltava il suo décolleté. L’effetto era… esplosivo! Alla stessa ...

Joselyn Cano - la sosia di Kim Kardashian stravede per Cristiano Ronaldo : Si chiama Joselyn Cano ed è considerata la sosia di Kim Kardashian . O meglio la sua versione messicana. La modella vanta quasi undici milioni di followers su Instagram , lavora come indossatrice ed è ...

Kim Kardashian fa causa a Missguided Usa per 10 milioni di dollari : Kim Kardashian è stanca di essere copiata e farà causa al brand Missguided Usa per 10 milioni di dollari. Dopo la tirata d'orecchie su Instagram nei confronti di Fashion Nova che ha riprodotto in ...

La figlia di Kim Kardashian : prima cover a 5 anni : In posa come una modella navigata. Perfettamente truccata e alla moda. A soli 5 anni North West si è guadagnata la sua prima cover. Niente di strano, se si pensa che la piccola modella è figlia del rapper Kanye West e della ereditiera miliardaria, nonché socialite Kim Kardashian. Le mele, si sa, non cadono mai troppo lontano dall’albero. La rivista WWD Beauty Inc, per cui North ha posato, ha lodato la bambina per “il suo spiccato ...

Kim Kardashian furiosa con Fashion Nova : 'Smettetela di copiare i vestiti dei designers' : Kim Kardashian attacca furiosamente su Twitter il grande retailer di abbigliamento Fashion Nova. La star del reality show Keeping up with the Kardashians ha accompagnato e presentato ai Beauty Awards 2019 di Los Angeles uno dei parrucchieri del suo glam team e amici più cari Chris Stapleton. Per l’evento Kim ha scelto un vintage di Thierry Mugler della collezione estate/primavera del 1998 che le era stato gentilmente prestato dallo stesso ...

Kim Kardashian indossa la scollatura più audace di sempre? : Kim Kardashian non è nuova alle provocazioni su red carpet, ma un po' ci aveva disabituato. L'occasione per quello che invece verrà ricordato uno dei suoi look più audaci, arriva così, improvvisa e un po' a sorpresa dagli Hollywood Beauty Awards. Celebrity Sightings In Los Angeles - February 17, 2019Kim Kardashian (febbraio 2019)gotpap/Bauer-GriffinLa celebrity, imprenditrice di moda e bellezza oltre che Instagram star, ci si è presentata in un ...

Tutta l’audacia di Kim Kardashian in un abito vintage (firmato Mugler) : L'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianL'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianL'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianL'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianL'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianL'abito vintage di Thierry Mugler indossato da Kim KardashianNel mondo della moda, gli archivi di Thierry Mugler sono considerati un po’ ...

Kim Kardashian esplode nell’abito vintage : Kim Kardashian ha catalizzato l’attenzione degli Hollywood Beauty Awards grazie ai social e all’abito che ha indossato. Non è certo nuova a scelte azzardate in fatto di abbigliamento. Kim Kardashian era agli Hollywood Beauty Awards solo in veste di accompagnatrice del suo parrucchiere Chris Appleton. La star dei reality non si è nemmeno fermata sul red carpet per le foto di rito ma, ancora una volta e grazie ai social, l’attenzione mediatica è ...

L'abito di Kim Kardashian fa discutere : Per la serie: "Mi si nota di più nuda o vestita?" Kim Kardashian durante una serata di gala ha fatto un miscuglio di entrambe le cose per presenziare agli Hollywood Beauty Award 2019, accompagnata dall"hairstylist Chris Appleton, che è anche il suo parrucchiere candidato per uno dei premi della serata. Nessuna traccia del marito Kanye West.Si è presentata lasciando tutti a bocca aperta con un abito Thierry Mugler che copriva appena il suo ...