Juve | con l' Atletico serve una squadra estrema per stanare gli avversari

Juve-Atletico - pretattica Simeone : «Chi dice che siamo favoriti?». Griezmann-Cr7 - c'è un conto aperto : ... dopo il gestaccio dell'andata, con quegli «huevos» mostrati al mondo, Simeone tiene un profilo basso, snocciolando una serie impressionante di banalità. Se c'è una cosa che mette a disagio il Cholo, ...

CM Scommesse : un gol per tempo e la Juve fa l'impresa con l'Atletico : Griezmann ha già alzato la Coppa del Mondo con la sua Francia mentre CR7, protagonista assoluto di serate come quella contro la Spagna, doveva riconsegnare le chiavi della stanza. Io non ci credo. ...

Conte-Juventus - ora si può davvero : retroscena e dettagli! : CONTE JUVENTUS – Non sarà Zinedine Zidane il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico francese, accostato con forza ai bianconeri anche in mattinata, torna a Madrid. Zidane sarà già in giornata il tecnico del Real Madrid.L’annuncio è arrivato poche ore fa dallo stesso sito del Real Madrid. Sfuma così il sogno dei tifosi della Juventus che avrebbero […] More

Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri : “Avere CR7 è un grande vantaggio.” : Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri – E’ giorno di vigilia, la più importante fin qui della stagione, per la Juventus che domani sera si giocherà tutto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata del Wanda Metropolitano ha lasciato in eredità un passivo difficile ma non impossibile da rimontare. Difficile perché l’Atletico Madrid […] L'articolo Juventus Atletico Madrid conferenza ...

Genoa vs Juventus : vivila alla grande con VISITpass! : Disponibili convenienti pacchetti turistici (anche per tifosi rossoblù!) che comprendono, oltre al biglietto per la partita, la visita all’Acquario di Genova e cena in un ristorante tipico del centro storico. Per i piu` esigenti anche la possibilita` di pernottare nel capoluogo ligure e il noleggio con conducente.Organizzare un’intera giornata, ormai primaverile, in un click. Magari visitando una delle piu` affascinanti citta` italiane ...

Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri : “Avere CR7 è un grande vantaggio.” : Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri – E’ giorno di vigilia, la più importante fin qui della stagione, per la Juventus che domani sera si giocherà tutto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata del Wanda Metropolitano ha lasciato in eredità un passivo difficile ma non impossibile da rimontare. Difficile perché l’Atletico Madrid […] L'articolo Juventus Atletico Madrid conferenza ...

Champions - verso Juve-Atletico : la conferenza di Allegri e Chiellini in diretta : La Juventus è a caccia di un'impresa per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Dopo lo 0-2 del Wanda Metropolitano, i bianconeri dovranno superarsi all'Allianz Stadium contro l'...

Juventus - Douglas Costa out contro l’Atletico : infortunio per il brasiliano durante l’allenamento : Douglas Costa non prenderà parte al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid: il calciatore si è infortunato durante l’allenamento Alla vigilia match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid arriva una tegola per i bianconeri. Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, ha infatti annunciato l’infortunio di Douglas Costa. Una ...

Juventus - Allegri e Chiellini suonano la carica alla vigilia dell’incontro con l’Atletico : “avremo bisogno dei nostri tifosi” : Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini alla vigilia dell’incontro di Champions League valevole per il passaggio del turno della Juventus ai quarti di finale “Sono partite da vivere con entusiasmo inutile piangere sul latte versato. Sappiamo che non sarà facile e che ci vorrà anche un pizzico di fortuna, ma la vittoria ci potrebbe dare uno slancio incredibile verso la finale di giugno”. Così Giorgio Chiellini ha parlato ...

Juventus-Atletico Madrid - conferenza stampa Simeone : “Nessun favorito” : JUVENTUS ATLETICO Madrid conferenza stampa Simeone – “Molto difficile parlare di favoriti”. Diego Simeone risponde così a chi domanda se, dopo il 2-0 dell’andata contro la Juventus, il suo Atletico Madrid possa essere considerato il favorito per il passaggio ai quarti di finale di Champions League. -> Leggi anche: Juventus-Atletico Madrid, statistiche: numeri e curiosità […] L'articolo Juventus-Atletico Madrid, ...

Champions League – I bookmakers danno la Juventus favorita contro l’Atletico : le quote di William Hill : In palio gli ultimi posti per i quarti di finale di Champions League: i pronostici di William Hill. Riflettori puntati sul match di ritorno tra Juventus (1.66) e Atlético Madrid (5.50): i ragazzi di Allegri si giocano il tutto per tutto Torna la Champions League con il secondo round valido per le partite di ritorno degli ottavi. I match si preannunciano infuocati e senza esclusione di colpi. Sarà una lotta all’ultimo goal e William Hill è ...

Juventus-Atletico - Simeone sminuisce Cristiano Ronaldo : “i bianconeri non sono solo CR7” : Diego Simeone parla alla vigilia dell’ottavo di finale di Champions League contro la Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atletico Madrid “Godin sta bene, ora si allenerà con il gruppo e domani immagino starà in campo”. Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, è ottimista sul recupero del difensore per il match di domani contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions ...

Juventus-Atletico Madrid - Tacchinardi ai microfoni di CalcioWeb lancia i bianconeri verso un’impresa storica : “i ragazzi possono farcela se…” : Si avvicina sempre più la gara di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid, i bianconeri chiamati all’impresa per ribaltare il 2-0 dell’andata. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal netto successo contro l’Udinese ma quella di domani sarà una partita completamente diversa contro un avversario che ha già dimostrato di essere difficile da affrontare, Simeone è un grande allenatore e nella gara di Madrid ha ...

Juve Atletico - parla Simeone : la conferenza stampa LIVE prima della Champions : ... David Medina, ha parlato de match di ritorno ai microfoni di Sky Sport: "L'Atletico giocherà arroccato dietro e proverà a colpire in contropiede con la velocità di Morata e Griezmann" CLICCA QUI ...