I dataminer hanno scoperto 10 nuove leggende in arrivo in Apex Legends

eurogamer

(Di martedì 12 marzo 2019) Negli ultimi mesi isono stati molto indaffarati ad andare a caccia di novità riguardo, il nuovo battle royale ambientato nell'universo di Titanfall. Senza dubbio i loro sforzi sono stati fruttuosi, in quantoscovato le 10che dovrebbero essere innel titolo EA.Come riporta VG247, l'utente Reddit u/FrozenFroh ha pubblicato sul suo profilo Twitter, l'elenco delle presunte 10in. Nella lista compaiono Octane (che dovrebbe essere disponibile con il primo Battle Pass) e Wattson, di cui non sappiamo ancora molto. Un altro utente ha poi inserito i nuovi arrivati in un fittizio menu di selezione personaggio. Anche se le informazioni provengono da file trafugati, non è detto che gli sviluppatori abbiano in mente di rilasciare tutte lein un colpo solo, per questo motivo vi consigliamo di prendere queste ...

Eurogamer_it : I dataminer hanno scoperto 10 nuove leggende in arrivo in #ApexLegends - cyberanimax : - infoegaming : #ApexLegends #Apex #Leaks I dataminer hanno trovato nel codice traccia di due nuove armi, Lanciafiamme e Torretta,… -