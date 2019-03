Gli F35 e il giallo dei 389 milioni non pagati

F35 : l’Italia salderà il debito con Gli Usa - ma è polemica tra Governo e militari : l’Italia salderà il debito di 389 milioni di euro contratto con Lockeed Martin per gli F35, ma restano le «perplessità» del Governo sul programma, che sarà dunque rivisto. Del dossier discuteranno il premier Giuseppe Conte e Donald Trump. Intanto però, il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Alberto Rosso, ha espresso oggi in ...

L’imbarazzo della Difesa : presto pagheremo Gli F35 : L’indirizzo da cui partire per il racconto di questa strana storia è il 1901 di Pennsylvania Avenue, nel cuore della Washington ministeriale. A pochi metri da qui ci sono la Casa Bianca, la sede del Fondo Monetario e le più potenti lobby d’America. In un elegante palazzo in vetro e cemento c’è la sede di rappresentanza di Intesa Sanpaolo. In quell’...

Usa irritati anche per Gli F35 : “Ci dovete mezzo miliardo” : Dopo la Via della Seta cinese, il prossimo problema sarà quello degli aerei F35. Anzi lo è già, non solo perché l’Italia ha ridotto gli acquisti, ma soprattutto perché non sta pagando quelli che ha già fatto. Circa 500 milioni di euro di arretrati, che durante il Consiglio supremo di Difesa tenuto la settimana scorsa hanno costretto il presidente M...

Gli F35 schierati in Sardegna - il dietro front dei M5S che sorprende : "Sei velivoli F-35A ed un team composto da piloti e manutentori del 32° Stormo dell'Aeronautica Militare si sono rischierati in questi giorni presso il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione di ...

Di Maio : 'Gli F35 sono una spesa inutile e nulla è ancora deciso' : "Sugli F35 non c'è nulla di deciso, noi del M5s crediamo che quella spesa sia inutile e lo dico qui come lo abbiamo detto in questi mesi". Lo ha puntualizzato il vicepremier Luigi Di Maio a chi lo ...

F35 - Tofalo aGli Stati Uniti : Governo «perplesso» : A caccia di temi da campagna elettorale? È così che il premier Giuseppe Conte spiegava solo pochi giorni fa alla cancelliera tedesca Angela Merkel questa fase storica calante nei consensi del ...

Il governo dirà di sì all'acquisto deGli F35 - ma rimodulato : L'orientamento dell'esecutivo è quello di dire sì all'acquisto di 90 F35 ma rimodulando costi e tempi. Martedì parte la 'missione' del governo negli Stati Uniti. Il sottosegretario Tofalo che sugli ...