Giappone | non succedeva da 200 anni | l’imperatore Akihito rinuncia al Trono del Crisantemo

Giappone. Otto anni dopo a Fukushima la gente non torna : Nessuna speranza? «Si, forse una " risponde Naoko, che è cristiana " l'unico modo per riportare l'attenzione del mondo sulla nostra tragedia è che quando il Papa visiterà il nostro Paese, preveda una ...

GHOSN - CONCESSA LIBERTÀ SU CAUZIONE/ Nissan - ex presidente non può lasciare Giappone : Carlos GHOSN potrà tornare libero pagando una CAUZIONE di un miliardo di yen: l'accusa però non ci sta e fa ricorso per non farlo uscire di prigione...

Autista di autobus non monta la rampa per far salire un disabile e lo lascia a terra per evitare ritardi : ecco gli effetti dell’eccessiva puntualità Giapponese : Il Giappone, si sa, ‘funziona’ bene grazie alla precisione con cui è scandita la vita dei suoi cittadini. Ma il troppo, a volte, stroppia. Un Autista di autobus, infatti, non ha accolto un passeggero disabile perché aveva solo 30 secondi disponibili sulla tabella di marcia prima di proseguire il suo percorso. Il fatto è avvenuto nella prefettura di Chiba. Il conducente, per non rischiare di arrivare in ritardo, non ha caricato il ...

Giappone : governo conferma giudizio economico nonostante i dati negativi : Tokyo, 22 feb 05:01 - , Agenzia Nova, - Il governo del Giappone ha confermato il proprio giudizio tendenziale in merito all'andamento dell'economia nazionale, a dispetto di una... , Git,

La ‘spazzina anonima’ identificata : è una cantante Giapponese. Il sindaco : «Ci ha dato una lezione» : Alla fine sono riusciti a trovarla: la ‘spazzina anonima’ che da giorni pulisce le strade del centro storico di Pesaro, la donna del mistero che il sindaco Matteo Ricci stava cercando di rintracciare con tanto di post su Facebook, è stata individuata. Si tratta di una quarantenne giapponese, Natsuko Takase, che vive a Pesaro da vent’anni, fa la cantante (non di professione) e discende da una famiglia nobile del Paese del Sol Levante. È stato ...

Trovata la spazzina anonima di Pesaro è una cantante Giapponese di famiglia nobile : L'hanno Trovata. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è riuscito a rintracciare la 'spazzina anonima', la donna che da giorni sta pulendo le strade del centro storico della città, dando ai cittadini 'una ...

Trovata la spazzina anonima di Pesaro : è una cantante Giapponese di famiglia nobile : L'appello su Facebook del sindaco Matteo Ricci ha avuto i suoi frutti. La donna è stata identificata, e ora il Comune vuole darle un premio per il senso civico dimostrato

È Giapponese (della Molten) il pallone che non piace ad Ancelotti : «È un disastro, è leggero» Ieri sera abbiamo visto Carlo Ancelotti in una veste inconsueta. Quella di polemista. Dopo che il suo Napoli ha battuto 3-1 lo Zurigo, l’allenatore si è lamentato sia del terreno di gioco sia – soprattutto – del pallone: «È un disastro, è leggero, disegna traiettorie diverse». Parole che hanno ridestato dall’esatorpore i devoti di Maurizio Sarri. “Visto che anche Ancelotti si lamenta dei ...

Muji – Non solo abbigliamento : le imperdibili proposte del brand Giapponese di arredamento e lifestyle [GALLERY] : Le imperdibili proposte Muji, brand giapponese di arredamento e lifestyle Muji, fondata in Giappone nel 1980, produce e offre oltre 7.000 articoli che vende nei suoi esclusivi 700 punti vendita nel mondo. È nota per il suo stile essenziale, privo di loghi e simboli. Produce e vende capi di abbigliamento casual per uomo, donna e bambino, complementi di arredo, articoli funzionali, decorativi e olfattivi per la casa, una pratica linea ...

In Giappone le coppie gay non possono ancora sposarsi : È rimasto l'unico paese del G7 a non permettere unioni tra persone dello stesso sesso: 13 coppie oggi hanno fatto causa al governo

MotoGp – Test Sepang - Marquez non si sbilancia : “ho dato ai Giapponesi la risposta più importante - ma va presa con le pinze” : Il problema alla spalla non impedisce a Marquez di effettuare il lavoro programmato con la Honda: le parole del campione del mondo al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang E’ un Marc Marquez fisicamente ancora non del tutto pronto, quello che ha parlato con la stampa al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang, conclusa dal campione del mondo col largo anticipo rispetto ai colleghi. Lo spagnolo della Honda ...

Tennis – Hibino critica Naomi Osaka : “non è una vera Giapponese come Nishikori - vi spiego perchè” : La Tennista Nao Hibino critica Naomi Osaka, spiegando che, secondo il suo punto di vista, i connazionali non la identificano come una vera giapponese La vittoria di Naomi Osaka nella finale degli Australian Open, secondo successo Slam di fila dopo il trionfo agli US Open, ha posto la giovane Tennista giapponese al centro dell’attenzione mediatica. Quella che sembrava una stella in rampa di lancio, si è dimostrata una vera e propria ...

Il Giappone approva le cellule staminali per il midollo spinale. Ma non tutti sono d'accordo : Secondo ricercatori interpellati da Nature l'approvazione del trattamento, basato sull'infusione nel sangue di cellule staminali mesenchimali, è prematura

Il Giappone approva le cellule staminali per il midollo spinale. Ma non tutti sono d’accordo : (foto: Westend61 via Getty Images) Il Giappone ha approvato un trattamento con cellule staminali per riparare i danni al midollo spinale collegati per esempio a paralisi degli arti come la tetraplegia. approvata nel novembre 2018, la nuova terapia, che si basa sull’iniezione intravenosa di cellule staminali mesenchimali, potrebbe essere disponibile entro la fine del 2019. È la prima volta che un trattamento con cellule staminali viene ...