Ergastolo per attentatore museo ebraico

Il francese Mehdi Nemmouche è stato condannato all'per l'attentato compiuto il 24 maggio del 2014 neldi Bruxelles, nel quale furono uccise quattro persone. Il marsigliese Nacer Bendrer, ritenuto co-autore della strage, è stato condannato a 15 anni di carcere.(Di martedì 12 marzo 2019)

