Di Battista sparito da un mese dall' arena politica | ipotesi di rottura con Di Maio

(Di martedì 12 marzo 2019) Alessandro Di, uomo duro e puro del Movimento 5 Stelle, dopo le cocenti sconfitte subite in Abruzzo e Sardegna, sembra essere scomparso dal dibattito politico. Lui sostiene che si tratti di "questioni personali", ma girano voci di unacon Die con i vertici del movimento. Indubbiamente strano è il fatto che non sia stato presente neanche alla manifestazione del 9 marzo chiamata "Villaggio Rousseau".La sparizione di DiQuali che siano le ragioni, è evidente che Diè momentaneamentedal dibattito politico. Dopo un ritorno in pompa magna dal Sudamerica, con l'apertura e la riapertura di battaglie politiche molto nette, l'uomo che aveva rappresentato negli ultimi tempi la voce più forte del M5S sembra essersi dissolto.Eppure lo si era visto impegnatissimo sino a non troppo tempo fa, per le elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna, e ...

