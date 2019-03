Cuneo | violenta 13enne per mesi | arrestato militare Abusi sessuali sotto ricatto

Cuneo - bambina 4 anni violentata dal padre/ Trovati video degli abusi sul cellulare : Cuneo, bambina di 4 anni violentata dal padre: nel suo cellulare video degli abusi. Le indagini dopo la confidenza della figlia alla nonna

Cuneo - violentava la figlia di 4 anni : sul cellulare i video degli abusi : Raccontava che il papà faceva "cose strane" con lei nella doccia e accusava dolori al basso ventre. Poi la scoperta: la piccola veniva violentata dal padre, un operaio in un'azienda in provincia di Cuneo.L'uomo è stato ora condannato per violenza sessuale aggravata con il rito abbreviato e dovrà scontare una pena di quattro anni e nove mesi di carcere.È stata la moglie del 30enne, dopo i racconti della figlia di 4 anni, a trovare nel telefono ...

