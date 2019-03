Michele Geraci : "La firma non è sContata" : Sottosegretario, come è possibile, dice Stefano Buffagni, che lei sulla Cina non ha informato i vertici del suo partito?Non so di cosa stia parlando. Il MoU è stato discusso con i vertici del partito e con vari ministeri. Comunque, è il Ministero degli Esteri competente per questo dossier.Sta parlando della Cina. Lei si impegna su un accordo, poi Salvini cambia opinione.Con il Ministro Salvini c'è totale sintonia ...

Alessia Amighini (ISPI) : "Con la firma del Memorandum l'Italia aderisce agli obiettivi dichiarati dalla Costituzione del Partito Comunista di Xi" : l'Italia primo vero tassello di un progetto geoeconomico così rilevante per il presidente Xi Jinping da essere stato inserito nella Costituzione del Partito Comunista Cinese. Proprio tra la Costituzione del PCC come modificata meno di due anni fa e il Memorandum per aprire all'Italia la Via della Seta emergono somiglianze che rendono più che motivate le preoccupazioni espresse dagli alleati occidentali nei confronti dell'Italia. Ed ...

Il Pd porta la via della seta in Parlamento. Interrogazione dei Dem a Moavero sulla firma dell'accordo Con la Cina : Il Partito democratico porta la via della seta in Parlamento. Approfittando delle divisioni che sono deflagrate all'interno della maggioranza nelle ultime quarantott'ore sulla firma della "Belt and Road Initiative", il programma di investimenti al quale il governo gialloverde vorrebbe apporre la firma, gli uomini di Nicola Zingaretti vogliono che il ministro degli Esteri Enzo Moavero si presenti in Senato a spiegare cosa diamine stia succedendo. ...

Rivoluzione astronomia - Bussetti firma Convenzione Osservatorio SKA : di Andreana d'Aquino,- Ha il vero sapore di una Rivoluzione per lo studio dell'Universo ma è anche un passo strategico per il sistema di ricerca italiano nel campo dell'astronomia e per le industrie ...

La firma. Rinnovato il Contratto Fca - aumenti medi di 145 euro : La riunione per la firma dell'accordo Fca-sindacati . Dopo quattro mesi di negoziato è stata raggiunta l'intesa tra azienda e sindacati sul rinnovo del contratto di lavoro, scaduto il 31 dicembre, per ...

Ska - il radiotelescopio più grande del mondo : al Miur firmata la Convenzione : L'intesa testimonia lo spirito di collaborazione che la ricerca scientifica riesce ad innescare fra Paesi e popoli del mondo, perché la scienza parla tutte le lingue del Pianeta, il suo linguaggio e ...

Firmato rinnovo Contratto di lavoro per 66 mila dipendenti di Fca : Fiat Chrysler Automobiles ha Firmato con Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm e Aqcfr il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro scaduto

Fca - firmato rinnovo Contratto di 87mila lavoratori. Fiom fuori da tavolo : ‘Vittoria di sindacati e aziende - non di dipendenti’ : È stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat. Il contratto, relativo al periodo 2019-2022, interessa 87mila lavoratori. Mentre i sindacati che hanno siglato l’intesa parlano di un rinnovo che “sfida la crisi, guarda con fiducia al futuro e riconosce aumenti salariali rilevanti“, come ha ...

Fca - firmato il rinnovo del Contratto per 87mila lavoratori : Dopo quattro mesi di trattativa, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione ...

