Calcio e non solo | se finalmente le divise sono fatte solo per le donne

vanityfair

(Di martedì 12 marzo 2019) L’uguaglianza dellenello sport passa attraverso l’armadio. Per la prima volta ai prossimi Mondiali difemminile, dal 7 giugno al 7 luglio in Francia, leavrannostudiate esclusivamente per loro e non derivate da quelle degli uomini.Nike ha mostrato per la prima volta a Parigi ledi 14 delle 24 squadre che giocheranno la Coppa del Mondo, Italia compresa. Il giorno della festa della Donna Adidas ne aveva svelate 4.È una questione economica, il mercato femminile si sta allargando e servono prodotti specifici, ma è anche una questione di parità, oltre che di uguaglianza, identità e fiducia. Gli abitila via più diretta per permettere ai fan di mostrare il legame con il campione che è la sua ispirazione. Diventano simboli di parità se vengono fatti per uomini ee nonuno la derivazione dell’altro.Le grandi aziende di abbigliamento ...

zazzatweet : Non so cosa sia passato per la testa di #Gasperini e so bene che sotto i tunnel del calcio si sono consumate per an… - juventusfc : ?? @Chiellini: “Nel calcio un attimo è sufficiente per cambiare tutto. E comunque, il risultato di partenza non è di… - capuanogio : Se la #Juve domani esce con l'@Atleti va considerato un fallimento? No. Per almeno 800 (milioni) di motivi... Ma no… -