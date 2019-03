Abusi sessuali su una ragazzina | sei in manette tra cui la madre | l' orrore in Sicilia

Pedofilia : Abusi sessuali su una tredicenne nell'agrigentino - sei arresti tra cui la madre : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Scoperti abusi sessuali su una tredicenne nell'agrigentino. Sei le persone finite in manette, tra cui la madre della giovane vittima. Sono tutti sospettati di aver abusato ripetutamente della ragazzina. In carcere sono finiti cinque uomini tra i 18 e i 68 anni, nell’ar

Il cardinale francese Philippe Barbarin è stato condannato a sei mesi di carcere per non aver denunciato gli Abusi sessuali commessi da un prete : In Francia il cardinale Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione, è stato condannato a sei mesi di carcere per non aver denunciato gli abusi sessuali su minorenni di cui è accusato l’ex prete Bernard Preynat. Gli abusi in questione sarebbero avvenuti negli anni

Palermo - Abusi sessuali sulla figlia lesbica : Violentata, picchiata, rinchiusa in casa e costretta a subire ogni sorta di maltrattamenti dai suoi genitori a causa della propria omosessualità. È quanto accaduto ad una ragazza originaria della provincia di Palermo che oggi, a qualche anno dalla fine di quell'incubo durato almeno quattro anni, ha deciso di raccontare la propria storia e denunciare la sua famiglia.L'incubo per la giovane Francesca, la cui storia è stata raccontata dal ...

Il cardinale di Lione condannato a 6 mesi di carcere : ha coperto gli Abusi sessuali di un prete : Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione e cardinale di 68 anni, è stato condannato a 6 mesi di reclusione per aver omesso di denunciare abusi sessuali su minori perpetrati negli anni '70 e '80.Continua a leggere

“Picchiata mentre mangiava” - Bianca muore a 4 anni : sul suo corpo segni di Abusi sessuali e botte : La piccola Bianca Godoy è morta la settimana scorsa in Argentina all’età di quattro anni. Sua madre e il compagno sono stati arrestati quando i medici hanno scoperto che sul corpo della bimba c’erano numerose lesioni: dalla successiva autopsia sono emersi segni di abusi sessuali, torture, morsi e botte.Continua a leggere

“Leaving Neverland” : in tv il documentario sugli Abusi sessuali di Michael Jackson : A 10 anni dalla scomparsa del re del Pop, Michael Jackson, che morì improvvisamente e tragicamente nel 2009 alla viglia del tour maestoso che avrebbe dovuto sancire la sua rinascita “spirituale” (dopo che la sua immagine era stata sporcata dai processi di presunti abusi sessuali) ed economica, visto che il cantante era sul lastrico, arriva in tv il discusso Leaving Neverland, documentario trasmesso in anteprima con successo al Sundance Festival ...

Abusi sessuali su bambini filmati e messi in rete : pedofilo condannato a 22 anni di carcere : Una squallida storia di depravazione che arriva dal Regno Unito: un ventiseienne inglese è stato condannato a ventidue anni di carcere per stupro, Abusi sessuali e condivisioni di immagini indecenti. Oltre alle violenza, il giovane condivideva i video nel dark web. Al momento dell'irruzione, è stato trovato a letto con un bambino di cinque anni.Continua a leggere

Lecce - il prete accusato di Abusi sessuali alla vittima : “Era affetto. Dammi l’Iban - ti faccio un regalo. Il vescovo sa tutto” : “Dammi l’Iban, così ti faccio un regalo. Senti il vescovo, lui sa tutto, è d’accordo”. È una delle tante sollecitazione che don Carmelo Rampino, sacerdote della diocesi di Lecce, rivolge a un uomo, presunta vittima di abusi sessuali quando aveva nove anni, per “sistemare le cose”. Questi, che racconta di essersi trasferito in Germania per “cambiare vita”, telefona al prete, nei cui confronti ha ...

Abusi sessuali su minori - il cardinale Pell va in carcere : revocata la libertà su cauzione : Da stanotte il cardinale australiano, ex tesoriere del Vaticano, dichiarato colpevole da una giuria di Abusi sessuali su due coristi di 13 anni quando era arcivescovo verso la fine degli anni '90, l sarà detenuto nella Assessment Prison di Melbourne, in attesa della sentenza prevista per il 13 marzo

Quattro colpi per ammazzare l’ex suocero : “Mia figlia ha subito i suoi Abusi sessuali” : «Lo dovevo togliere di mezzo, perché ha abusato della mia bambina», ha detto ai carabinieri della tenenza di Rozzano quando si è consegnato nella tarda mattinata di ieri. Si è presentato accompagnato dal suo complice e dall’avvocato a meno di 24 ore dal delitto, e non ha avuto esitazioni: «Sono io quello che cercate»....

Omicidio a Rozzano - confessa il killer : 'Vendetta per Abusi sessuali su mia figlia' : Sarebbero stati i presunti abusi sessuali commessi dal 63enne Antonio Crisanti su sua figlia a spingere il pregiudicato 35enne Emanuele Spavone e il complice Achille Mauriello , di 27 anni, a ...

Omicidio a Rozzano - confessano i killer : 'Vendetta per Abusi sessuali su una bimba' : Sarebbero stati i presunti abusi sessuali commessi dal 63enne Antonio Crisanti su una bambina a spingere il pregiudicato 35enne Emanuele Spavone e il complice Achille Mauriello , di 27 anni, a ...

Vaticano - condannato il cardinale George Pell : Abusi sessuali in sacrestia : Il cardinale George Pell colpevole di violenza sessuale: questa l'accusa del tesoriere e di fatto numero tre nelle gerarchie del Vaticano. Pell è stato ufficialmente condannato per crimini contro in minori in Australia. Con questa condanna Pell è il funzionario della Chiesa più alto in grado condann

Il cardinale australiano George Pell è stato condannato per Abusi sessuali : Secondo un tribunale di Melbourne, l'ex consigliere economico di papa Francesco violentò due ragazzini di 13 anni nel 1996