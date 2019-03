«X Factor» | anche Mara Maionchi annuncia l’addio

vanityfair

(Di lunedì 11 marzo 2019), seduta di fronte a Fabio Fazio, ha confermato quel che si andava dicendo da qualche tempo. «Non credo di rifare ancora X», ha cominciato il giudice, la cui schiettezza verbale ha regalato allo show Sky un piglio irripetibile. «Gli anni passano, i bimbi crescono, io invece calo», ha continuato, «Xè un programma faticoso e comporta una responsabilità pesante, perché se dai un consiglio sbagliato ad un ragazzo, lì, non hai tempo di recuperare»., com’è scritto nel proprio Dna, non ha tergiversato. E a Fazio che, domenica sera, le ha domandato se tornerà a sedersi dietro il banco del talent musicale ha risposto: «È un grande programma, ma emotivamente mi coinvolge molto». Troppo, forse. Perché la, il proprio ...

LeoNandoSpern : Cara Mara! Anche l'anno scorso dicevi che non saresti tornata a X Factor e poi non è andata così.. Non fare scherzi… - RMTramonte : @GaiaFromMars Lo fece anche Mengoni ad X factor. Con la rima suona bene solo “diverso”, altrimenti ci va a perdere la canzone. - valex_cinePhile : @lauramgri @EliiBortu Io non l'ho visto X factor quindi non so neanche perché l'hanno eliminato. A volte anche se s… -