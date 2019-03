Uomini e donne | Giulia Cavaglia tronista | ' Credevo di essere stata maleducata con Maria'

Teresa Langella : "Manca poco". In arrivo puntata speciale a Uomini e Donne con Andrea? : Cosa bolle in pentola tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso ? Secondo quanto dichiarato dall'ex corteggiatore, i due si sono visti ed hanno passato del tempo insieme, tanto che il giovane si è ...

Uomini e Donne - il racconto inedito su Tina Cipollari : si arrabbiava per gli scherzi subiti : Tina Cipollari, la popolare opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi "Uomini e Donne", è tornata a far parlare di sé non solo per i suoi attacchi all'altra protagonista assoluta del trono over Gemma Galgani, bensì per alcuni racconti inediti che la riguardano, svelati per la prima volta dall'assistente di studio del programma Piero Sonaglia. Nel corso di una recente intervista al settimanale "Uomini e Donne Magazine", Sonaglia ha ...

Le donne guardano sempre più porno : ecco le categorie più cliccate. In Italia? Non c’è molta differenza con gli Uomini : Le donne guardano sempre più porno. E questa non è una novità ma una tendenza degli ultimi anni. La certificazione arriva da Pornhub, che nel settore è tra le piattaforme leader: nel suo report 2018 8 ha evidenziato come le donne costituiscano ormai il 29% della sua utenza, il 3% in più rispetto all’anno precedente. Il traffico femminile è in costante aumento almeno dal 2014, il primo anno in cui Pornhub ha pubblicato i suoi insights. Ma in ...

Uomini e Donne - rissa sfiorata tra Riccardo e David : la scena è stata censurata : Nel corso di una delle ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne è accaduto un episodio sconcertante che ha lasciato il pubblico presente in sala, senza parole. Secondo alcune anticipazioni trapelate in questi giorni, pare che due esponenti del parterre maschile del programma siano stati coinvolti in una sorta di rissa. Si tratterebbe di Riccardo Guarnieri e David. Maria De Filippi sarebbe stata addirittura costretta a chiamare la ...

Piero - assistente Uomini e Donne : 'Quando Tina era tronista la facevamo infuriare' : Tina Cipollari, famosa opinionista di Uomini e Donne, è stata per un periodo anche una delle troniste del programma. La donna è ampiamente criticata dal pubblico per il suo modo di fare molto schietto e senza peli sulla lingua. Dall'altro lato c'è anche una grande fetta di telespettatori che la ammira e si diverte con i suoi commenti. L'assistente di studio Piero Sonaglia, che diverse volte Maria De Filippi interpella nel corso dei suoi ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià confessa : 'Voglio il mio lieto fine' : Giulia Cavaglià siederà ufficialmente sul trono classico di Uomini e Donne. Nell'ultima puntata abbiamo visto Maria De Filippi affidare alla frizzante torinese il trono dopo non essere riuscita a fare breccia nel cuore di Lorenzo Riccardi, che ha preferito Claudia Dionigi. U&D: Giulia Cavaglià non ha mai ambito al trono Oggi, Giulia ha rilasciato una lunga intervista a "Uomini e Donne Megazine" per parlare della sua nuova avventura come ...

Uomini e Donne oggi - Rosa Perrotta stanca : l’ex tronista si rivolge alla polizia postale : Uomini e Donne oggi: Rosa Perrotta denuncia i suoi haters Rosa Perrotta di Uomini e Donne è passata ai fatti. Dopo aver letto per anni critiche e insulti di haters e troll la promessa sposa di Pietro Tartaglione ha deciso di rivolgersi alla polizia postale. L’ex tronista di Maria De Filippi ha raccolto commenti, nomi […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Rosa Perrotta stanca: l’ex tronista si rivolge alla polizia postale proviene ...

Gossip Uomini e Donne : Armando Incarnato torna a criticare Noel : Armando Incarnato e Noel del Trono Over di Uomini e Donne: la rivelazione di lui spiazza Noel e Armando, nel periodo in cui hanno partecipato insieme a Uomini e Donne, hanno avuto una frequentazione. Una frequentazione finta però male. E da quel momento i due, in studio, hanno dato vita spesso e volentieri a furiose litigate, scambiandosi reciproche accuse. Comunque sia la dama è poi riuscita a trovare un uomo, con il quale ha deciso di ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso spiazza tutti : “Sono fidanzato!” : Andrea Dal Corso fidanzato? La confessione dopo il confronto a Uomini e Donne Sta facendo il giro di tutti i social un video in cui Andrea Dal Corso, ex corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne, ha fatto delle rivelazioni davvero spiazzanti soprattutto per i telespettatori del dating sentimentale di Maria De Filippi. In queste settimane continuano non placarsi le polemiche nei confronti dell’imprenditore vinicolo che ha detto ...