Un mese di eventi rock al Posto 55 di Oria | si parte sabato prossimo

Si accendono i motori - ma non solo : un marzo ‘pazzerello’ ricco di sport - il calendario di tutti gli eventi del mese : Tantissimi gli eventi sportivi da non perdere nel mese di marzo: il calendario con tutti gli appuntamenti marzo inizia a regalare le prime giornata dei caldo e l’inverno gelido piano piano lascia sempre più spazio ad una tiepida primavera, con l’arrivo della quale il calendario sportivo inizia ad infittirsi di appuntamenti. marzo è per eccellenza il mese del motorsport: iniziano infatti finalmente i Mondiali di MotoGp e F1, ma ...

Dalla Superluna alla luce zodiacale - ecco gli eventi astronomici da non perdere nel mese di Marzo [INFO] : Marzo segna la fine dell’inverno e l’inizio della primavera nell’emisfero settentrionale e il cambio di stagione sarà accompagnato da un magico ma allo stesso tempo inquietante bagliore nel cielo notturno visibile solo due volte all’anno. Questo mese porterà anche le ultime opportunità di vedere alcune costellazioni del cielo invernale ma soprattutto l’ultima Superluna del 2019, dopo quella spettacolare con tanto di eclissi di gennaio e quella ...

CALENDARIO SPORT 2019 – Tutte le date - le gare - gli eventi : il programma di tutti gli appuntamenti dell’anno - mese per mese : Cari lettori di OA SPORT, buon 2019 a tutti. L’anno che sta per incominciare si preannuncia estremamente ricco, appassionante, avvincente, infarcito di eventi proprio come piace a tutti gli amanti dello SPORT. Sarà una stagione pre-olimpica, la corsa verso Tokyo 2020 è già partita e gli atleti si impegneranno al massimo per interpretare nel migliore dei modi il cammino di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi. Sono previsti Mondiali ...

