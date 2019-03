Samsung Galaxy M20 è disponibile in Italia in esclusiva su Amazon

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sempre in in pista con aggiornamento XXU2CSB9 - i no brand ancora migliorati? : I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono pronti a migliorarsi, ancora una volta, con l'ultimo aggiornamento a disposizione per i modelli no brand, in distribuzione in queste ore? Il rilascio di un nuovo pacchetto è partito nella giornata di ieri 10 marzo ma si sta concretizzando anche grazie alla disponibilità del link al download proprio oggi. Di che cosa si tratta più esattamente e quali sono le modifiche che ci si aspetta dal pacchetto in ...

Porting S10 per Samsung Galaxy S8 : distanze software ridotte : Un dispositivo tutt'altro che vecchio il Samsung Galaxy S8, che può vedere notevolmente ridotte le differenze software rispetto agli attuali Galaxy S10 grazie alla rom cucinata dello sviluppatore italiano AlexisXDA. Non avete, per lo meno non ancora, la ben che minima intenzione di mandare in pensione l'ex top di gamma? Stiamo per darvi un'altra buona ragione per tenervelo stretto: la soluzione software che vi sottoponiamo (da valutare ...

La possibile batteria di Samsung Galaxy A20 o A20e suggerisce uno smartphone compatto : Una foto potrebbe aver rivelato la capacità della batteria di Samsung Galaxy A20 e/o Galaxy A20e, e questo potrebbe aiutarci a definire le dimensioni dello (o degli) smartphone. L'articolo La possibile batteria di Samsung Galaxy A20 o A20e suggerisce uno smartphone compatto proviene da TuttoAndroid.

Acquistare un Samsung Galaxy S10 con usato Huawei - iPhone e vecchi Galaxy : quote dell’11 marzo : Ci sono nuove valutazioni dell'usato che possiamo prendere in esame oggi 11 marzo, per quanto concerne la possibilità di Acquistare un Samsung Galaxy S10, in riferimento al pubblico che dispone di uno smartphone Huawei, di un vecchio Samsung Galaxy o di un iPhone, almeno stando alle informazioni raccolte con la nuova campagna denominata "Samsung value in store". Si tratta dunque di un'iniziativa di marketing che dà continuità rispetto a quanto ...

Samsung Value Galaxy S10 offre fino a 425 euro per il vostro smartphone usato : Torna Samsung Value, la formula di valutazione dell'usato per l'acquisto di uno dei nuovi Samsung Galaxy S10. Si offrono fino a 425 euro di bonus ma c'è tempo fino a domani, martedì 12 marzo. L'articolo Samsung Value Galaxy S10 offre fino a 425 euro per il vostro smartphone usato proviene da TuttoAndroid.

Settimana cruciale per i Samsung Galaxy S8 TIM - Wind e Tre : aggiornamento Android Pie vicino : Potrebbe essere appena iniziata una Settimana molto importante per coloro che qui in Italia si ritrovano in possesso di un Samsung Galaxy S8 brandizzato, in particolare i modelli brandizzati TIM, Wind e Tre. Dopo aver analizzato più nello specifico gli effetti dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie sui prodotti no brand, i primi ad averlo ricevuto qui in Italia (trovate qui qualche altro dettaglio sotto questo punto di vista, in ...

Convertire un Samsung Galaxy S8 in un Galaxy S10 è possibile con questa ROM : Grazie ad Alexis ROM è possibile godere del software dei nuovi Galaxy S10 sui vecchi Samsung Galaxy S8 con molte delle funzionalità delle nuove ammiraglie. Ecco il link per il download e tutte le informazioni in proposito. L'articolo Convertire un Samsung Galaxy S8 in un Galaxy S10 è possibile con questa ROM proviene da TuttoAndroid.

Senza freni le offerte Unieuro per Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S8 e Note 9 : prezzi del 10 marzo : Trapelano oggi 10 marzo alcune offerte Unieuro davvero interessanti per gli utenti che sono alla ricerca di un nuovo smartphone, soprattutto in riferimento a device specifici come Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S8 e Note 9. Il nostro approfondimento odierno, infatti, mira proprio ad individuare alcune proposte che potrebbero fare la differenza per il pubblico, in relazione a coloro che sono propensi a procedere online solo attraverso le grandi ...

La serie Samsung Galaxy S10 conquista il mercato cinese : Sembra che in Cina i Samsung Galaxy S10 abbiano ricevuto l'accoglienza sperata dal produttore coreano. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo La serie Samsung Galaxy S10 conquista il mercato cinese proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10e : migliori cover e pellicole di vetro : Il nuovo Samsung Galaxy S10e dispone di un display Infinity-O Dynamic AMOLED da 5.8 pollici che offre colori molto vividi e una risoluzione molto elevata (2280 x 1080 pixel). Il dispositivo inoltre è in grado leggi di più...

I Samsung Galaxy S10 e le Galaxy Buds sono acquistabili anche sul Microsoft Store : Negli Stati Uniti i nuovi Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e sono in vendita anche sul Microsoft Store, accompagnati dalle cuffie true wireless Galaxy Buds. L'articolo I Samsung Galaxy S10 e le Galaxy Buds sono acquistabili anche sul Microsoft Store proviene da TuttoAndroid.

Non ha alcun problema al display il Samsung Galaxy S10 Plus : parla l’azienda : Non ha alcun problema lo schermo del Samsung Galaxy S10 Plus: questa la posizione presa dal produttore sudcoreano a fronte delle numerose segnalazioni che popolano i vari forum di settore. C'è chi, appena acquistato il dispositivo, ha iniziato a lamentare un fastidioso disturbo di 'pixel flickering', arrivando alla conclusione di essere entrato in possesso di un esemplare difettoso (una situazione che ha dato un po' sui nervi a questi signori, ...

Ecco come acquistare i Samsung Galaxy S10 a rate o con una supervalutazione dell’usato : Se avete deciso di acquistare uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S10, il colosso coreano potrebbe avere l'offerta che fa per voi L'articolo Ecco come acquistare i Samsung Galaxy S10 a rate o con una supervalutazione dell’usato proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10e si aggiornano con alcuni miglioramenti attesi : Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10e stanno ricevendo degli aggiornamenti software che, tra le altre cose, permettono anche di rimappare il tasto Bixby. L'articolo Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10e si aggiornano con alcuni miglioramenti attesi proviene da TuttoAndroid.