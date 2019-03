Prato | dna conferma | “15enne è il padre del bambino avuto dalla professoressa 35enne”

Prato - sesso con allievo : test dna conferma - il figlio è del 15enne - : Le analisi conferma no che la paternità del bambino va attribuita al 15enne , che con la donna ha avuto una relazione

Prato - 14enne accusa la prof : "Dice che il suo neonato è figlio mio". Ma lei nega : "Pronta al test del Dna" : "Quando le ho detto che non volevo più andare da lei mi ha rivelato che il figlio appena avuto non era del marito ma bensì mio". L'accusa è di quelle che lascia a bocca aperta. A farla un ragazzo di 14 anni di Prato nei confronti di un'infermiera di 35 anni, amica di famiglia, che gli dava ripetizioni private d'inglese. Da qui è scattata l'indagine della Procura di Prato per violenza sessuale su minore.L'indagata si ...