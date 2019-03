Poker Real al Valladolid

Real - torna il sorriso : Poker del riscatto in campionato : E’ la prima gara giocata dopo la settimana da incubo per il Real Madrid, sconfitta per tre volte di fila al Bernabeu, fuori da tutte le competizioni. Questa sera la sfida in campionato in casa del Valladolid valida per la 27^ giornata della Liga. Gara che si mette subito in salita per i blancos, che rischiano di subire lo svantaggio a dieci minuti dall’inizio: rigore per i locali, che Alcaraz fallisce. Il gol per i padroni di ...