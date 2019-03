Inter | il report sull’allenamento | Icardi a parte | Miranda si opera

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Giornata di allenamento in casa, in vista del derby di domenica sera. Si è visto anche Mauroad Appiano Gentile, ma l’attaccante argentino continua a lavorare ae le possibilità di vederlo convocato giovedì contro l’Eintracht in Europa League e domenica nel derby sono al momento remote. Il calciatore non era presente ieri a San Siro per assistere alla gara contro la Spal e, secondo quanto detto da Wanda Nara a Tiki Taka, il club ne era informato. Intanto è emergenza infortuni per Luciano Spalletti. Domani Joaosi opererà al naso dopo aver rimediato una frattura in uno scontro di gioco con Petagna. Marcelo Brozovic, sostituito nel primo tempo per in risentimento ai flessori, si sottoporrà a dei controlli medici per valutare meglio i tempi di recupero.L'articolo, ilsull’allenamento:sisembra ...

Inter : ?? | REPORT MEDICO Joao Miranda sostituito per sospetta frattura delle ossa nasali. Per lui controllo immediato pre… - Inter : ?? | MATCH REPORT 2-0 alla SPAL, tre punti fondamentali ???? #InterSPAL - Inter : 90'+6 - È FINITA!!! Il Derby d'Italia U19 è nerazzurro! L'Inter batte per 2-1 la Juventus: qui il match report ??… -