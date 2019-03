Il volo Bari-Catania ha un problema tecnico durante il volo | dirottato su Palermo

Aeroporti di Puglia ed easyJet : nuovo volo estivo Bari-Nantes : La compagnia britannica a "basso costo" easyJet leader in Europa collegherà direttamente per la prima volta Bari con Nantes, città francese lungo la Loira nella parte nord occidentale della Bretagna, ...

Bari - paura in volo : aereo colpito da un fulmine durante l’atterraggio : Un fulmine ha colpito durante l’atterraggio l'aereo Alitalia partito da Milano Linate per Bari. Il velivolo è atterrato comunque regolarmente nello scalo pugliese alle 16.45 di venerdì pomeriggio, senza alcun problema per chi si trovava a bordo. La compagnia ha avviato tutte le verifiche del caso per scongiurare eventuali danni.Continua a leggere

A Bari ignorano la Poli : via al tavolo delle primarie per Lecce di Fratelli d'Italia - fittiani e Lega. L'appello a Forza Italia : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Ryanair - ala squarciata e paura sul volo per Bari. Un passeggero : «Atterraggio da film» : paura a bordo del volo Ryanair, gente in lacrime e un atterraggio da film: è il racconto di uno dei passeggeri del volo Ryanair che da Francoforte doveva arrivare a Bari, ieri sera,...

volo Francoforte-Bari - rientro d'emergenza per buco su ala : Roma, 30 gen., askanews, - Quaranta minuti dopo il decollo da Francoforte Hahn per Bari, un veliVolo Ryanair ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza tornando allo scalo tedesco a causa di uno ...

volo Francoforte-Bari - rientro d’emergenza per buco su ala : L'articolo Volo Francoforte-Bari, rientro d’emergenza per buco su ala proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Ryanair - ala squarciata e paura sul volo per Bari. Un passeggero : «Atterraggio da film - il pilota era pallido» : paura a bordo e un atterraggio da film: è il racconto di uno dei passeggeri del volo Ryanair che da Francoforte doveva arrivare a Bari, ieri sera, ma che è stato costretto a...

Problema al carrello di atterraggio : volo Ryanair diretto a Bari rientra a Francoforte : Un volo Ryanair partito ieri sera da Francoforte poco prima delle 19, e diretto a Bari, dove sarebbe dovuto arrivare intorno alle 21, ha dovuto eseguire un atterraggio di emergenza nello scalo tedesco. I passeggeri sono stati fatti scendere e poi, a bordo di un altro aereo della compagnia irlandese, sono stati portati a Bari con un ritardo di circa 3 ore: dopo circa 40 minuti dalla partenza il velivolo sarebbe ritornato nello scalo della città ...

volo Francoforte-Bari - si squarcia un’ala : atterraggio d’emergenza : Volo Francoforte-Bari, si squarcia un’ala: atterraggio d’emergenza L’aereo sarebbe dovuto arrivare alle 21 nel capoluogo pugliese, ma dopo 40 minuti dalla partenza è dovuto tornare nello scalo della città tedesca a causa del grave problema tecnico Parole chiave: ...

volo Bari - Francoforte : atterraggio d'emergenza per ala squarciata - Sky TG24 - : L'aereo sarebbe dovuto arrivare alle 21 nel capoluogo pugliese, ma dopo 40 minuti dalla partenza è dovuto tornare nello scalo della città tedesca a causa del grave problema tecnico

Francoforte - si squarcia in volo l'ala dell'aereo diretto a Bari : atterraggio di emergenza : Momenti di vero terrore, ieri pomeriggio, su volo Ryanair diretto da Francoforte a Bari, nel quale all'improvviso è stato riscontrato un guasto tecnico all'ala, uno "squarcio" che si è aperto durante il tragitto verso il capoluogo pugliese. L'aereo era decollato da circa mezz'ora o poco più, ma alcuni passeggeri avevano già intuito che qualcosa non andasse per il verso giusto. Poi il personale di bordo ha comunicato che purtroppo il velivolo ...

Paura sul volo Ryanair da Francoforte a Bari - ala squarciata e atterraggio di emergenza : L'aereo sarebbe dovuto arrivate all'aeroporto pugliese alle 21, invece è dovuto ritornare al punto di partenza. I racconti dei passeggeri: "Ad un certo punto la hostess è diventata pallida e ha comunicato che c'era un problema..."Continua a leggere

Pallavolo – Tutto pronto per la sfida tra PVG Bari e Volley Cilento : la preview del match : La Pvg Bari sul campo del fanalino di coda Volley Cilento nell’ultima di andata di B1. Il match in programma domani alle 18 a Torchiara, in provincia di Salerno L’ultima giornata di andata della B1 femminile (girone D) porta la Pharma Volley Giuliani Bari domani, sabato 19 gennaio alle 18 al PalaCilento di Torchiara (via Provinciale 86), in provincia di Salerno, sede delle gare casalinghe della Givova Volley Cilento allenata da coach ...

Pallavolo – Epifania con vittoria per la PVG Bari : Palmi ko 1-3 - è il primo successo esterno per le pugliesi : La Befana porta la prima vittoria esterna della Pvg Bari, 3-1 a Palmi: tre punti nello scontro diretto con i quali le baresi toccano quota 11 punti Le salvezze si costruiscono su imprese come quella compiuta nel giorno dell’Epifania dalla Pvg Bari sul campo dell’Expert Volley Palmi. Un 3-1 consegnato a domicilio da cui le baresi escono rafforzate in classifica e nel morale, nonostante una formazione rimaneggiata, viste le assenze di Giulia ...