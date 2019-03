Gregoire Defrel | fugge dal posto di blocco e si schianta in auto | positivo all’alcol

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Scappa a un controllo della polizia stradale, sicontro alcuneparcheggiate, poi viene trovatoall’alcol e gli viene ritirata la patente. È il racconto dell’ultima nottata dell’attaccante della Sampdoria Grégoire. Il calciatore 27enne, alla guida di una Mercedes C63 Amg di colore nero, è uscito illeso dall’incidente: in macchina non era da solo e i vigili urbani di Genova gli hanno contestato il reato di “omesso controllo del veicolo”.Stando al racconto degli agenti, domenica seraè fuggito a undima nella fuga si èto contro alcune macchine ferme in corso Europa, nel levante cittadino. Dopo l’incidente, gli uomini della polizia municipale gli hanno ritirato la patente perché lo hanno trovato con un tasso alcolico superiore ai limiti di legge. La sua Mercedes – come si vede ...

