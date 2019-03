Gemelle Kessler ecco perché non abbiamo avuto una famiglia

people24.myblog

(Di lunedì 11 marzo 2019) Le gemellle Alice ed Ellenhanno 82 anni e nella loro vita hanno sempre lavorato con passione e professionalità. La danza e il varietà hanno segnato il loro arrivo in Italia mezzo secolo fa, come spiegano a Domenica In in un’intervista “doppia” rilasciata alla conduttrice Mara Venier. «Ci alleniamo ancora, facciamo la spaccata ma alla nostra età non si può più ballare, non possiamo fare brutte figure», dicono con ironia. Le gemeòòe non hanno rimpianti, ricordano con affetto i grandi personaggi con cui hanno lavorato e intrattengono il pubblico con il loro famoso “Da- da-umpa”. Nella loro vita hannosoprattutto amori italiani come Ellen, legata a Umberto Orsini per vent’anni. «Ci siamo lasciatisi era innamorato di una donna molto più giovane di me. Non è stato facile, era il momento della menopausa e ci sono rimasta male. Pensavo ...

